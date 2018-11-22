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Бастунец: TUT.BY был главной целью уголовного «дела БЕЛТА»

23.11.2018 18:31 — Разное | Партизан  
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Председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец прокомментировал «Белорусскому партизану» последние события в «деле БЕЛТА».

Бастунец: TUT.BY был главной целью уголовного «дела БЕЛТА»
- Ситуация достаточно прогнозируемая, я надеюсь, что от уголовной ответственности будет освобождена большая часть журналистов, которая проходит обвиняемыми по «делу БЕЛТА», и уголовные дела будут переведены в дела административные. Условия названного «возмещения ущерба» (многие журналисты как раз избрали тактику возмещения ущерба, рассчитанного по непонятной методике) дают шанс уйти от уголовной ответственности. Думаю, в ближайшее время от уголовной ответственности будут освобождены другие фигуранты дела.

Понятно, что Марина Золотова пойдет по уголовной статье; тот факт, что большая часть фигурантов дела работает на TUT.BY, а Марине Золотовой предъявлено обвинение по другой, более тяжкой, статье Уголовного кодекса, показывает, что именно TUT.BY был главной целью уголовного дела: сорвать нормальную работу, выбить из рабочей колеи, а может быть, отстранить Золотову от руководства TUT.BY.

- Какую опасность представляет Марина Золотова?

- Вероятно, именно ее фигура в качестве главного редактора вызывала недовольство - TUT.BY делает качественную журналистику без оглядки на «советы» различных чиновников.

- Что нужно для прекращения уголовного дела – личная инициатива обвиняемого либо решение следствия?

- Следствие предложило обвиняемым возместить имущественный ущерб, который они якобы причинили БЕЛТА, и не только БЕЛТА (в деле фигурируют и другие издания, чьими паролями пользовались журналисты); необходимо признание своей вины, погашение ущерба и деятельное раскаяние – вот требования, выполнение которых (правда, деятельное раскаяние звучит несколько анекдотично) является не то чтобы основанием, но шансом для того, чтобы дело было переведено из уголовного в административное. А закрыть уголовное дело и перевести его в административный процесс или же продолжить уголовное преследование – это уже на усмотрение следователя. 

- В каком виде «дело БЕЛТА» может дойти до суда?

- На мой взгляд, наиболее вероятно, что в отношении большинства фигурантов дела будут закрыты, они понесут административную ответственность, дело дойдет до суда, но суд будет, скорее всего, административным. А несколько человек, я допускаю, могут пойти по уголовным статьям.  

Сейчас сложно вообще давать какие-либо оценки, потому что дело с самого начала высосано из пальца и должно было развиваться разве что в гражданско-процессуальной плоскости.


 
 
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Председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец прокомментировал «Белорусскому партизану» последние события в «деле БЕЛТА».
 
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