Бастунец: TUT.BY был главной целью уголовного «дела БЕЛТА»

- Ситуация достаточно прогнозируемая, я надеюсь, что от уголовной ответственности будет освобождена большая часть журналистов, которая проходит обвиняемыми по «делу БЕЛТА», и уголовные дела будут переведены в дела административные. Условия названного «возмещения ущерба» (многие журналисты как раз избрали тактику возмещения ущерба, рассчитанного по непонятной методике) дают шанс уйти от уголовной ответственности. Думаю, в ближайшее время от уголовной ответственности будут освобождены другие фигуранты дела.





Понятно, что Марина Золотова пойдет по уголовной статье; тот факт, что большая часть фигурантов дела работает на TUT.BY, а Марине Золотовой предъявлено обвинение по другой, более тяжкой, статье Уголовного кодекса, показывает, что именно TUT.BY был главной целью уголовного дела: сорвать нормальную работу, выбить из рабочей колеи, а может быть, отстранить Золотову от руководства TUT.BY.





- Какую опасность представляет Марина Золотова?





- Вероятно, именно ее фигура в качестве главного редактора вызывала недовольство - TUT.BY делает качественную журналистику без оглядки на «советы» различных чиновников.





- Что нужно для прекращения уголовного дела – личная инициатива обвиняемого либо решение следствия?





- Следствие предложило обвиняемым возместить имущественный ущерб, который они якобы причинили БЕЛТА, и не только БЕЛТА (в деле фигурируют и другие издания, чьими паролями пользовались журналисты); необходимо признание своей вины, погашение ущерба и деятельное раскаяние – вот требования, выполнение которых (правда, деятельное раскаяние звучит несколько анекдотично) является не то чтобы основанием, но шансом для того, чтобы дело было переведено из уголовного в административное. А закрыть уголовное дело и перевести его в административный процесс или же продолжить уголовное преследование – это уже на усмотрение следователя.





- В каком виде «дело БЕЛТА» может дойти до суда?





- На мой взгляд, наиболее вероятно, что в отношении большинства фигурантов дела будут закрыты, они понесут административную ответственность, дело дойдет до суда, но суд будет, скорее всего, административным. А несколько человек, я допускаю, могут пойти по уголовным статьям.





Сейчас сложно вообще давать какие-либо оценки, потому что дело с самого начала высосано из пальца и должно было развиваться разве что в гражданско-процессуальной плоскости.



