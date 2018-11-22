Вечером 22 ноября Александр Марченко рассказал, что его настойчиво ищут люди, которые представляются сотрудниками КГБ.





«Мне сегодня позвонили и предложили поговорить - якобы из КГБ. К сожалению, имя собеседника я не запомнил. После того, как я попросил прислать официальную повестку, мне сказали: «Не хотите по-хорошему - будет по-плохому».





Я сказал: «Хорошо» - и поехал в офис посоветоваться с коллегами, что делать. Когда я вернулся домой, жена сказала, что приезжали два сотрудника в штатском и показали красные удостоверения. Она растерялась и тоже не запомнила их фамилии. Они не оставили никакой повестки и уехали».













Алесь Марченко удивлен интересом со стороны спецслужб и предполагает, что наиболее вероятная причина их визита - его служебная поездка в Могилев вместе с заместителем директора канала Алексеем Диковицким.





«Полагаю, их интересует больше Алексей, а меня хотели что-то расспросить неофициально на этот счет», - говорит Марченко.