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Сотрудники КГБ навязываются в собеседники к рекламисту "Белсата"

23.11.2018 17:55 — Разное | Партизан  
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К специалисту рекламного отдела телеканала «Белсат» Александру Марченко звонят и приходят домой люди в штатском. Они представляются сотрудниками КГБ и хотят «поговорить», сообщает сайт телеканала. Но не хотят делать это официально.

Вечером 22 ноября Александр Марченко рассказал, что его настойчиво ищут люди, которые представляются сотрудниками КГБ.

«Мне сегодня позвонили и предложили поговорить - якобы из КГБ. К сожалению, имя собеседника я не запомнил. После того, как я попросил прислать официальную повестку, мне сказали: «Не хотите по-хорошему - будет по-плохому». 

Я сказал: «Хорошо» - и поехал в офис посоветоваться с коллегами, что делать. Когда я вернулся домой, жена сказала, что приезжали два сотрудника в штатском и показали красные удостоверения. Она растерялась и тоже не запомнила их фамилии. Они не оставили никакой повестки и уехали».



Алесь Марченко удивлен интересом со стороны спецслужб и предполагает, что наиболее вероятная причина их визита - его служебная поездка в Могилев вместе с заместителем директора канала Алексеем Диковицким.

«Полагаю, их интересует больше Алексей, а меня хотели что-то расспросить неофициально на этот счет», - говорит Марченко.

 
Теги: Могилев
 
 
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К специалисту рекламного отдела телеканала «Белсат» Александру Марченко звонят и приходят домой люди в штатском. Они представляются сотрудниками КГБ и хотят...
 
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