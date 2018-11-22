Сергей Скребец: Шакутин обещал подумать насчет моего трудоустройства. Думает уже года три...

- Сергей, вы долго не можете найти работу. Если не ошибаюсь, планировали трудоустроиться вахтером. Получилось?





- Не взяли… Я даже у директора техникума, где должен был работать вахтером, прошел собеседование, но все равно отказали.





- Видимо, скоро придется вам налог на "тунеядство" платить, коммуналку по полной стоимости оплачивать…





- Пока никаких требований мне не выставляли и ничего не присылали. А там посмотрим.





- А как вы выплачиваете многомиллионные штрафы, которые вам присудил суд?





- Осталось еще 170 тысяч белорусских рублей (около 85 тысяч долларов). Но я пока не плачу – нечем! До этого компенсировал из пособия, которое получал по уходу за инвалидом. Половину высчитывали. А сейчас нечего высчитывать…





- Есть какой-то определенный срок, за который вы должны рассчитаться с государством?





- Нет. Я должен выплатить обязательства по кредиту, который брала фирма в 2000 году и который суд повесил на меня.





- Если не ошибаюсь, речь шла о миллионах рублей?





- Миллиардах! Сначала было 500 миллионов – так суд решил. Затем, наверное, впервые в истории банковской практики, Верховный суд увеличил эту сумму больше, чем в три раза. И получилось 1 миллиард 700. В правовом государстве можно было бы обжаловать это решение...





- И вы все выплатили?!





- Деноминация сжирает понемногу… Но если говорить о том, сколько отдавать – 500 тысяч долларов или 100 тысяч долларов – для меня большой разницы нет, потому что я уже 14 лет не могу официально устроиться на работу – с 2004 года.





Какие-то разовые заработки и подработки есть, а официальной работы нет. Идеологи считают меня врагом народа...





- Сергей, вы в прошлом были успешным, щедрым бизнесменом, у которого никогда не было проблем с деньгами. С вами все хотели дружить…





- Я получил хорошую прививку от бизнеса. В нашей стране бизнес – это совсем небезопасно.





- Но ведь вы общались со многими известными бизнесменами, неужели они по старой дружбе не могут помочь? Для того, кто владеет заводами, развивает производство устроить вас на работу – дело 10 минут.





- Мне как-то Александр Шакутин позвонил по каким-то вопросам. Я, пользуясь случаем, попросил помочь устроиться на работу. Он сказал: "Подумаю!" Ну и вот что-то надолго задумался… Года на три… Наверное, боится…





- Помню, вы собирались попроситься на работу в колхоз к бывшему заместителю генерального прокурора Александру Архипову. Кстати, он быстро новую работу нашел!





- Ну так Архипов – он же не враг народа, а просто преступник. Чувствуете разницу? Поэтому ему проще. Некоторым в нашей стране могут даже убийство простить. А вот поход в президенты, группа "Республика" - это у нас, видимо, не прощается.





- А вы с Владимиром Парфеновичем общаетесь? Он же тоже из "Республики". Кстати, копеечную зарплату получает, хотя и трижды Олимпийский чемпион.





- Да, сидит в Мостах, детей тренирует. Из нашей депутатский группы "Республика" никто хорошо не устроился. Трое вообще отсидели. Я, Геннадий Дылевский, Николай Скутов.





- А напомните, за что Дылевский попал в тюрьму?





- Он возглавлял Белорусское морское пароходство и что-то, видимо, не заладилось у него в работе. Получил пять лет лишения свободы за подстрекательство к даче взятки в размере 75 тысяч долларов.





- Уже на свободе? А где устроился?





- Знаю, что вышел давно. Но связь у нас с ним потерялась. Насколько я осведомлен, он в Россию свинтил и там работает.





- А вам выезд за границу запрещен?





- В Россию могу поехать. А в Европу – уже нет.





- Помню, вы пытались создать партию…





- Партию "Свобода" мы регистрировать не планируем. Бесполезно. Ну и людей не хочется подставлять. Наша партия существует как оргкомитет. Есть группа людей, которые мне доверяют и при определенных обстоятельствах готовы выйти на баррикады, но сейчас в этом нет необходимости.





- Одним словом, политикой вы теперь не занимаетесь?





- Активно не занимаемся. Если не договоришься с властями, как это сделали некоторые структуры, то работать невозможно. А я не считаю возможным сотрудничать со спецслужбами, поэтому в изгоях. Но это во всем мире так, не только у нас.





- Не собираетесь в очередной раз сходить в президенты?





- А почему нет? И на президентские, и на парламентские думаю пойти. У нас есть актив, и подписи мне соберут. Настоящие, не фальшивые.





- Как думаете, единого кандидата получится избрать?





- Его нет. И не будет. Наша оппозиция накануне каждой избирательной компании объединяется, чтобы потом разъединиться окончательно.





Запад прекратил финансирование почти всех политических структур. Они просто не видят в этом смысла. Спонсировать желательно умных людей, которые хотя бы видимость работы показывают. А некоторые наши политические структуры даже этого не делают…





Наиболее разумной силой сегодня я считаю Белорусский народный комитет, который Некляев со Статкевичем пытаются создать.





Сейчас умные люди в оппозицию не пойдут. Если бы у нас было разделение властей и капитала, то, возможно, возникли бы новые политические структуры, и тогда была бы какая-то и альтернатива на президентских выборах. Тот же Сергей Румас, думаю, вполне мог бы претендовать на президентский пост и смог бы нормально управлять страной.





- И Сергей Сидорский, и Владимир Макей…





- Да куча нормальных, умных людей есть! Но им, естественно, не дадут этой возможности. А дураки, которые завтра выставят свои кандидатуры в качестве альтернативы, так сказать, нашему "бриллианту"… Понятно, что это будет фейк…





А все те чиновники, которые вы назвали, лишний раз даже боятся прессе подмигнуть, поэтому на выборы они точно не пойдут…





- Сергей, вижу, что, несмотря на жизненные трудности, вы не теряете оптимизма…





- Знаете, после того, как отсидел, я немного успокоился. И понял, что в жизни есть другие приоритеты. Семья, здоровье, спорт, хорошая музыка...





Ну какой смысл сильно напрягаться за наш народ, стремится сделать как лучше, если его, по большому счету, все устраивает? Как говорит один мой знакомый, слишком хорошо – это тоже плохо.





И я перестал бороться за светлое будущее для человечества и пока сосредоточился исключительно на своей жизни…