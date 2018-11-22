Готовьтесь: стоимость проезда в городском транспорте вырастет до конца года









TUT.BY , стоимость проезда в случае утверждения предлагаемых новых тарифов вырастет на 5 копеек. Конкретные сроки повышения тарифов на проезд пока не озвучиваются, сейчас проходит их согласование. Как стало известно, стоимость проезда в случае утверждения предлагаемых новых тарифов вырастет на 5 копеек. Конкретные сроки повышения тарифов на проезд пока не озвучиваются, сейчас проходит их согласование.





Так, в Минске стоимость проезда в наземном в случае повышения тарифов вырастет до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек, в областных центрах на наземном транспорте — до 55 копеек.





Также рассматривается возможность повышения стоимости проезда в пригородном транспорте.





В последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте в Минске выросла 1 ноября прошлого года — на 5 копеек. После повышения талончик на одну поездку на наземном городском транспорте стоит 60 копеек, при покупке у водителя — 65 копеек. Жетон в метро подорожал до 65 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожал до 60 копеек, а в метро — до 65 копеек.





Напомним, в июле этого года сообщалось, что в Минске рассматривают возможность поднять тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Однако тогда стоимость проезда не повышали.





В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в октябре прошлого года. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 50 копеек, а при покупке у водителя — до 55 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов увеличился до 60 копеек.