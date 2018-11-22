ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чему нужно учить в школе

23.11.2018 18:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Чему нужно учить в школе

фото: cgazeta.ru

Споры о том, какие знания важнее в стремительно меняющемся мире, можно вести бесконечно. Но есть вещи, которым учить нужно во все времена.

Надо ли учить давно отмершим архаичным навыкам – ткать и лепить горшки (а также отступать пресловутые клеточки и писать каллиграфически)? Или надо учить серфить в интернете и отстаивать свои права в судах? И есть ли вообще шанс научить детей хоть чему-нибудь полезному, если учесть, что фгосы и даже авторские программы катастрофически не поспевают за стремительно меняющейся реальностью, а дети в своем техническом развитии опережают большинство учителей на три головы? 

Я убеждена, что учить надо: 

- обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию (а будет ли это газетная вырезка или статья в соц. сети – не суть важно).

- действовать по инструкции. Да-да, закидайте меня камнями, но это важный навык. Приготовить блюдо по рецепту, найти место по описанию на сайте, подать заявку на грант по форме, написать, в конце концов, диплом или диссертацию в соответствии с требованиями к научной работе – многие взрослые с этим, увы, справляются так себе… Будут это «клеточки» или квест-многоходовка – кому уж как повезет…

- действовать творчески. Придумывать, творить, генерировать идеи. Это тоже навык, которому можно научить и который, увы, можно задушить на корню. 

- уметь донести до других суть своих творческих идей. Или что угодно другое. Я убеждена, что презентационные навыки – важная (хотя и не основная) часть образования, а их отсутствие катастрофически мешает развиваться и вообще жить. 

- ориентироваться во времени. Делать этот самый тайм-менеджмент. Отслеживать дедлайны и распределять свои силы. 

- строить и поддерживать отношения. Это не обязательно значит «дружить на всю жизнь». Но это определенно значит никогда не «дружить против». 

Каждый из пунктов можно развернуть на, как минимум, 25 подпунктов – с деталями, объяснениями и примерами. Но если современная школа будет хотя бы отчасти справляться с этими задачами, значит, не все еще потеряно.

Тина Ларионова

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Споры о том, какие знания важнее в стремительно меняющемся мире, можно вести бесконечно. Но есть вещи, которым учить нужно во все времена.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские туристы не спешат бронировать новогодние туры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика