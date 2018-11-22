Чему нужно учить в школе

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Споры о том, какие знания важнее в стремительно меняющемся мире, можно вести бесконечно. Но есть вещи, которым учить нужно во все времена.

Надо ли учить давно отмершим архаичным навыкам – ткать и лепить горшки (а также отступать пресловутые клеточки и писать каллиграфически)? Или надо учить серфить в интернете и отстаивать свои права в судах? И есть ли вообще шанс научить детей хоть чему-нибудь полезному, если учесть, что фгосы и даже авторские программы катастрофически не поспевают за стремительно меняющейся реальностью, а дети в своем техническом развитии опережают большинство учителей на три головы?



Я убеждена, что учить надо:



- обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию (а будет ли это газетная вырезка или статья в соц. сети – не суть важно).



- действовать по инструкции. Да-да, закидайте меня камнями, но это важный навык. Приготовить блюдо по рецепту, найти место по описанию на сайте, подать заявку на грант по форме, написать, в конце концов, диплом или диссертацию в соответствии с требованиями к научной работе – многие взрослые с этим, увы, справляются так себе… Будут это «клеточки» или квест-многоходовка – кому уж как повезет…



- действовать творчески. Придумывать, творить, генерировать идеи. Это тоже навык, которому можно научить и который, увы, можно задушить на корню.



- уметь донести до других суть своих творческих идей. Или что угодно другое. Я убеждена, что презентационные навыки – важная (хотя и не основная) часть образования, а их отсутствие катастрофически мешает развиваться и вообще жить.



- ориентироваться во времени. Делать этот самый тайм-менеджмент. Отслеживать дедлайны и распределять свои силы.



- строить и поддерживать отношения. Это не обязательно значит «дружить на всю жизнь». Но это определенно значит никогда не «дружить против».



Каждый из пунктов можно развернуть на, как минимум, 25 подпунктов – с деталями, объяснениями и примерами. Но если современная школа будет хотя бы отчасти справляться с этими задачами, значит, не все еще потеряно.

Тина Ларионова