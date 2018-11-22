Проезд в общественном транспорте может подорожать на пять копеек





В Минске и регионах рассматривают возможность увеличить тарифы на проезд в городском общественном транспорте.

Проезд в общественном транспорте Минска может подорожать на 5 копеек: в метро — до 70 копеек, в наземном транспорте — до 65.

Конкретные сроки повышения тарифов на проезд пока не озвучиваются, сейчас проходит их согласование, сообщает tut.by.

Известно, что на сегодняшний день жители Беларуси возмещают 70,7% расходов на проезд в городском автомобильном транспорте.

В предыдущий раз проезд в общественном транспорте столицы подорожал с 1 ноября 2017 года, также на 5 копеек.