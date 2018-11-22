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Проезд в общественном транспорте может подорожать на пять копеек
23.11.2018 18:33 — Разное | Ежедневник
В Минске и регионах рассматривают возможность увеличить тарифы на проезд в городском общественном транспорте.
Проезд в общественном транспорте Минска может подорожать на 5 копеек: в метро — до 70 копеек, в наземном транспорте — до 65.
Конкретные сроки повышения тарифов на проезд пока не озвучиваются, сейчас проходит их согласование, сообщает
Известно, что на сегодняшний день жители Беларуси возмещают 70,7% расходов на проезд в городском автомобильном транспорте.
В предыдущий раз проезд в общественном транспорте столицы подорожал с 1 ноября 2017 года, также на 5 копеек.
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В Минске и регионах рассматривают возможность увеличить тарифы на проезд в городском общественном транспорте.
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