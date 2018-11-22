Федерация футбола объяснила, почему «НФК Крумкачы» не могут заявиться в первую лигу

«Крумкачы» раздвоились и формально между собой не связаны, но АБФФ их не разделяет, сообщает Tribuna.com .



Фото: vk.com/krumkachy

После весенней эпопеи с недопуском к высшей лиге «Крумкачы» начали новую жизнь. Известный пианист Юрий Блинов и голкипер «воронов» Евгений Костюкевич создали новое юридическое лицо (общество с ограниченной ответственностью) с отчасти знакомым названием («НФК Крумкачы»). Экс-босс «пернатых» Денис Шунто передал ООО права на использование названия и логотипа старых «Крумкачоў». Новая команда, которой начал руководить тренер старых «воронов» Алексей Кучук, заявилась во вторую лигу. Там без особых проблем заняла второе место и завоевала право начать следующий сезон в первой лиге.

«НФК Крумкачы» вышли на профессиональный уровень. Чтобы получить возможность играть в Д2, нынешней зимой клуб должен пройти лицензирование. Руководители «новых пернатых» начали готовиться к процедуре, но столкнулись с трудностями на самой ранней стадии. В начале недели «Радыё Свабода» сообщило, что федерация футбола отказывается регистрировать «НФК Крумкачы» в первой лиге.

Проблемы возникли из-за того, что все участники Д2 должны являться членами АБФФ. Для этого руководству клуба необходимо подать заявку на вступление и получить одобрение на ближайшей конференции федерации. Но в АБФФ не хотят принимать заявление новых «Крумкачоў», потому что среди членов организации уже есть одни «Крумкачы» — детище Дениса Шунто.

— Среди членов ассоциации уже есть футбольный клуб с названием «Крумкачы». Соответственно, не может появиться еще одна команда с аналогичным наименованием. Поэтому мы должны обсудить вопрос с юридической службой, чтобы определиться с конечной позицией, — говорил директор Департамента лицензирования АБФФ Андрей Мишаев.

Какая связь между старыми и новыми «Крумкачамi»?

Юридически — никакой. У «НФК Крумкачы» свое название, свой юридический адрес, иной состав учредителей и другое руководство. На бумаге клуб не пересекается со старыми «воронами». При этом он получил в подарок от проекта, увязшего в долгах, эмблему и часть названия, официальный сайт, тренеров, костяк команды и болельщиков.

Кроме того, на матчах и тренировках «НФК Крумкачы» часто можно увидеть экс-босса старых «Крумкачоў» Дениса Шунто, который помогает готовиться к играм и вести селекционную работу. При этом он формально не занимает никакой должности в клубе.



Фото: vk.com/krumkachy

Почему старые «Крумкачы» не выходят из членов АБФФ?

Чтобы добровольно выйти из членов федерации, руководству старых «Крумкачоў» нужно обратиться с письменным заявлением в исполком АБФФ не позднее чем за три месяца до конца финансового года. Лишь после заседания исполкома «воронов» могут вывести из членов федерации. Никаких бумаг в АБФФ по этому поводу не поступало. И уже сейчас боссы старых «воронов» не укладываются в сроки.

Затрудняет ситуацию и то, что старый клуб, который по информации Tribuna.com имеет долгов примерно на 130 тысяч белорусских рублей, находится в стадии ликвидации. Это медленный процесс, который может занять от шести месяцев до года.

Почему среди членов АБФФ может быть несколько «Динамо», но не двое «Крумкачоў»?

Спортивные юристы, с которыми консультировалась Tribuna.com, говорят, что названия новых и старых «Крумкачоў» могут быть сколь угодно похожи. Но этот факт не является препятствием для участия в чемпионате. Тем более в белорусском футболе наряду с «Неманом» и «Неманом-Агро» существуют «Динамо-Минск» и «Динамо-Брест». Вот только федерацию такой подход в отношении «Крумкачоў» не устраивает. Андрей Мишаев объясняет почему:



Андрей Мишаев. Фото с сайта by.tribuna.com

— Почему «НФК Крумкачы» не могут быть зарегистрированы в качестве члена АБФФ, ведь юридически клуб не имеет никакого отношения к старым «Крумкачам»?

— Почему вы считаете, что это совсем другой клуб?

— Он имеет отдельное юридическое лицо, другое название, других учредителей…

— Это другое юридическое лицо. Согласны?

— Согласен.

— Но это тот же самый клуб. С той же эмблемой, тем же названием, теми же болельщиками.

— Но это же совсем другая структура с юридической точки зрения.

— Нужно понимать, что есть футбольный клуб, и есть юридические лица. Фактически футбольная деятельность «Крумкачоў» была передана от одного юридического лица (ООО «Футбольны клуб «Крумкачы») другому (ООО «НФК «Крумкачы»), хотя это и не было нигде задокументировано. По крайней мере о таких документах АБФФ неизвестно.

— Тогда почему клуб «НФК Крумкачы» не может стать членом АБФФ?

— Смотрите, в высшей лиге есть «Торпедо» из Минска и «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. Это два клуба «Торпедо» из разных регионов. Условно может быть «Спартак» из Минска и «Спартак» из Шклова, а здесь «Крумкачы» из Минска и такие же «Крумкачы» из Минска. Вам не кажется это странным?

— Но клуб называется «НФК Крумкачы». С юридической точки зрения это новый клуб.

— Но «Крумкачы» так и останутся «Крумкачамi».

— Почему?

— Фактически «Крумкачы» остались теми же. Еще раз: у клуба та же эмблема, те же клубные цвета, те же болельщики, тот же тренер. Все признаки того, что это предыдущие «Крумкачы». Тогда почему федерация должна включать в свои члены еще один клуб с таким же названием?



Фото: vk.com/krumkachy

— Окей, а если сравнивать историю «Крумкачоў» с историей «Партизана»? Вскоре после банкротства первых появился клуб «Партизан-2002».

— Да, но «Паризан-2002» не подавал заявления в члены ассоциации АБФФ. Эта команда играла в любительских соревнованиях. Возьмите ситуацию, которая не так давно произошла в России. В премьер-лиге выступал футбольный клуб «Кубань». Сейчас есть такой профессиональный клуб?

— Нет.

— Да, есть клуб «Урожай». Знаете, почему именно такое название? Потому что РФС не допустил к соревнованиям под своей эгидой клуб с аналогичным «Кубани» названием. Нужно понимать: у прошлых «Крумкачоў» на сегодня хватает долгов.

— Есть информация, что эта сумма составляет порядка 130 тысяч белорусских рублей.

— Не готов что-то говорить по этому поводу. Возможно, клуб что-то выплачивал в течение года. Допустим, мы выдадим лицензию на первую лигу условному клубу «НФК Крумкачы», но в то же время в федерации лежит куча заявлений от бывших работников ФК «Крумкачы». Эти люди скажут: «Подождите, «Крумкачы» должны нам много денег, а вы допускаете их к соревнованиям».

— Подождите, но чисто юридически старые «Крумкачы» не имеют никакого отношения к «НФК Крумкачы».

— Чисто юридически «НФК Крумкачы» — новое юридическое лицо одного и того же футбольного клуба. Футбольный клуб — более широкое понятие, чем просто юридическое лицо (в регламенте АБФФ не удалось найти подобной трактовки, — Tribuna.com). После прихода в «Динамо-Брест» инвесторов клуб тоже поменял юридическое лицо, но при этом был подписан документ, по которому вся футбольная деятельность, включая долги и обязательства старого юридического лица, принимает на себя новое юридическое лицо. Кроме того, для допуска к соревнованиям УЕФА «Динамо-Брест» подготовил целый пакет документов, подтверждающих передачу футбольной деятельности, который в УЕФА рассматривали почти целый месяц. И только после одобрения со стороны УЕФА, клуб получил разрешение на участие в Лиге Европы.

Если бы ООО «ФК Крумкачы» подписало такой же акт с ООО «НФК Крумкачы» о том, что первые передают вторым свое членство в ассоциации, все права и обязательства по футбольной деятельности, тогда не было бы никаких вопросов. АБФФ интересуют долги «Крумкачоў» перед игроками и другими футбольными клубами. Тут два варианта: или «НФК Крумкачы» сохраняют название и принимают на себя все долги старого клуба, или «НФК Крумкачы» полностью меняют название и логотип, тогда они могут претендовать на членство в АБФФ и получение лицензии на участие в соревнованиях АБФФ.

Что по этому поводу думают люди, с которыми до сих пор не рассчитались старые «Крумкачы»?

Пока руководство новых «воронов» ищет выход из ситуации, мы связались с экс-нападающим «Крумкачоў» Александром Филановичем. Футболист минского «Торпедо» — один из тех, с кем Денис Шунто до сих пор не рассчитался:



Фото: vk.com/krumkachy

— Мое заявление до сих пор лежит в федерации, — говорит Филанович. — Я не знаю всех юридических моментов, но только АБФФ решать, идти ли в этом вопросе навстречу новым «Крумкачам». Мое мнение? Если честно, хочется, чтобы со мной просто рассчитались. Не желаю никому из болельщиков, футболистов и тренеров «Крумкачоў» вреда. Пусть новые «Крумкачы» существуют с прежним названием, но тут уже все зависит от руководства федерации и руководства клуба, а не от бывших игроков команды.