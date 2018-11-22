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Свежий номер газеты «Полесская правда» завтра поступит в киоски «Белсоюзпечати»

23.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Свежий номер газеты «Полесская правда» завтра поступит в киоски «Белсоюзпечати»
Читайте в свежем выпуске:

  • «Непрыручаная птушка Палесся». Свята паэзіі, прысвечанае 70-годдзю з дня нараджэння знакамітай беларускай паэтэсы Яўгеніі Іосіфаўны Янішчыц прайшлі у Пінскім раёне.
  • Выездной прием граждан в Пинском районном исполнительном комитете 15 ноября провела первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц – начальник управления письменных и электронных обращений Администрации Президента Республики Беларусь Кристина Поболь. С какими вопросами пришли на прием пинчане.
  • Первый в Беларуси супермаркет EUROSPAR открылся 22 ноября в Пинске, в микрорайоне «Радужный» – самом молодом и густонаселенном в городе. Открытия нового торгового объекта по улице Шапошника, 9 пинчане ждали с нетерпением, и их ожидания полностью оправдались – современный, уютный и комфортный супермаркет предлагает широкий ассортимент товаров.
  • Пинские активисты БРСМ впервые провели масштабную акцию по безвозмездной сдаче крови среди учебных заведений города.
  • УП «КончицыАгро»:  что дало хозяйству нахождение в процедуре санации.
  • Спешите видеть! Краковская батлейка в Музее Белорусского Полесья.
  • По следам Логишинского контрнаступления с Татьяной Хвагиной.
  • Большая дружная семья Пасовец из деревни Новый Двор наконец обрела уютный современный дом.
  • К 100-летию БССР. Семь брендов. Бренд второй. Часы.
  • Полесский драматический театр получил приглашение поучаствовать в десятом, юбилейном, Международном фестивале-лаборатории камерных театров и спектаклей малых форм «Молдфест-2018».
  • В чем секрет успеха? Какими качествами обладает настоящий лидер? Эти и многие другие вопросы задавали представители детских и молодежных общественных объединений Пинского района почетным гостям, которые были приглашены поучаствовать в региональном этапе республиканской акции «Встречи на все 100!».
  • Уж сколько раз твердили миру, что… состояние алкогольного опьянения не смягчает, а усугубляет вину. И все равно до сих пор из кабинетов следователей и в зале суда раздаются жалобные вопли:– Извиняйте, граждане начальники, пьяный был, не помню, что делал. Ей-богу, больше не буду.
    Насколько помнится, про бога в уголовном кодексе ничего не прописано, а вот пьянка оборачивается существенным довеском к наказанию, заставляя подсудимого пытаться укусить себя за локоть в поисках ответа на риторический вопрос «зачем я, дурень, вчера столько пил?». Вот так и родилась легенда о том, что есть люди, которых в трезвом виде хоть к ране прикладывай, а стоит им выпить лишку, как случаются с ними всевозможные неприятности. Хотя, если разобраться, эти самые неприятности в большей степени случаются с окружающими – с родственниками, знакомыми и просто попавшими под пьяную руку прохожими.
    В качестве примера читайте две печальных истории в рубрике «Детектив по субботам» в свежем выпуске газеты «Полесская правда», который выйдет завтра, 24 ноября.

Дорогие друзья!

Если вы хотите читать свежий номер газеты в мобильном телефоне, на планшете или компьютере, пожалуйста, купите PDF-версию, бумажная версия «Полесской правды» всегда в наличии в киосках «Белсоюзпечати».

Оформить подписку на газету «Полесская правда» можно на любой адрес Беларуси. Совершить подписку можно как во всех почтовых отделениях страны, так и посредством системы «Интернет-подписка». Эта процедура займет всего несколько минут и кликов мышкой. Пошаговая инструкция здесь.

Напоминаем, что открыта подписка на первое полугодие 2019 года!

Стоимость индивидуальной подписки (индекс – 63948):

  • на 1 месяц – 4 руб. 90 коп.,
  • на 3 месяца – 14 руб. 70 коп.,
  • на 6 месяцев – 29 руб. 40 коп.

Стоимость ведомственной подписки (индекс – 639482):

  • на 1 месяц – 8 руб. 50 коп.,
  • на 3 месяца – 25 руб. 50 коп.,
  • на 6 месяцев – 51 руб.

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