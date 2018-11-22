Свежий номер газеты «Полесская правда» завтра поступит в киоски «Белсоюзпечати»



Читайте в свежем выпуске:

«Непрыручаная птушка Палесся». Свята паэзіі, прысвечанае 70-годдзю з дня нараджэння знакамітай беларускай паэтэсы Яўгеніі Іосіфаўны Янішчыц прайшлі у Пінскім раёне.

Выездной прием граждан в Пинском районном исполнительном комитете 15 ноября провела первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц – начальник управления письменных и электронных обращений Администрации Президента Республики Беларусь Кристина Поболь. С какими вопросами пришли на прием пинчане.

Первый в Беларуси супермаркет EUROSPAR открылся 22 ноября в Пинске, в микрорайоне «Радужный» – самом молодом и густонаселенном в городе. Открытия нового торгового объекта по улице Шапошника, 9 пинчане ждали с нетерпением, и их ожидания полностью оправдались – современный, уютный и комфортный супермаркет предлагает широкий ассортимент товаров.

Пинские активисты БРСМ впервые провели масштабную акцию по безвозмездной сдаче крови среди учебных заведений города.

УП «КончицыАгро»: что дало хозяйству нахождение в процедуре санации.

Спешите видеть! Краковская батлейка в Музее Белорусского Полесья.

По следам Логишинского контрнаступления с Татьяной Хвагиной.

Большая дружная семья Пасовец из деревни Новый Двор наконец обрела уютный современный дом.

К 100-летию БССР. Семь брендов. Бренд второй. Часы.

Полесский драматический театр получил приглашение поучаствовать в десятом, юбилейном, Международном фестивале-лаборатории камерных театров и спектаклей малых форм «Молдфест-2018».

В чем секрет успеха? Какими качествами обладает настоящий лидер? Эти и многие другие вопросы задавали представители детских и молодежных общественных объединений Пинского района почетным гостям, которые были приглашены поучаствовать в региональном этапе республиканской акции «Встречи на все 100!».

Уж сколько раз твердили миру, что… состояние алкогольного опьянения не смягчает, а усугубляет вину. И все равно до сих пор из кабинетов следователей и в зале суда раздаются жалобные вопли:– Извиняйте, граждане начальники, пьяный был, не помню, что делал. Ей-богу, больше не буду.

Насколько помнится, про бога в уголовном кодексе ничего не прописано, а вот пьянка оборачивается существенным довеском к наказанию, заставляя подсудимого пытаться укусить себя за локоть в поисках ответа на риторический вопрос «зачем я, дурень, вчера столько пил?». Вот так и родилась легенда о том, что есть люди, которых в трезвом виде хоть к ране прикладывай, а стоит им выпить лишку, как случаются с ними всевозможные неприятности. Хотя, если разобраться, эти самые неприятности в большей степени случаются с окружающими – с родственниками, знакомыми и просто попавшими под пьяную руку прохожими.

В качестве примера читайте две печальных истории в рубрике «Детектив по субботам» в свежем выпуске газеты «Полесская правда», который выйдет завтра, 24 ноября.

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