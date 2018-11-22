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В ЕС изменят правила провоза денег через границу союза

23.11.2018 19:06 — Разное | Tut.by  
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В странах ЕС намерены изменить правила ввоза в союз и вывоза из него валюты. Сумма, которую физлицо ввозит на территорию Евросоюза, будет пересчитываться в евро по курсу, опубликованному Европейским Центральным банком (ЕЦБ) в предпоследнюю среду месяца. Это предусматривают поправки к закону о декларировании наличных денег на границе, переданные в четверг 22 ноября на рассмотрение парламентской комиссии, сообщает LETA. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

 

Согласно правилам, принятым Европарламентом и Советом Европы в 2005, любая сумма свыше 10 000 евро, сейчас ввозимая в ЕС или вывозимая из него, должна быть задекларирована на границе. При этом валюта пересчитывается по утреннему курсу Центробанка той страны, которой принадлежат эти деньги.

ЕЦБ не публикует курс валют тех стран, экономика которых нестабильна и непрогнозируема. К таким странам относятся, например, Венесуэла и Беларуси. Если провозимой через границу валюты не будет среди опубликованных ЕЦБ официальных обменных курсов, сумма будет пересчитываться в евро на основании признанных на финансовых рынках периодических изданий или интернет-сайтов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сумма, которую физлицо ввозит на территорию Евросоюза, будет пересчитываться в евро по курсу, опубликованному ЕЦБ в предпоследнюю среду месяца.
 
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