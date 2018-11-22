

Фото: пресс-служба МВД

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40-летнего вора в законе по прозвищу Рашад Гянджинский задержали 20 ноября. Он, как и еще четверо предполагаемых участников преступной группы, находились в гостиничном комплексе Минского района.— рассказали в МВД.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее они не раз привлекались к административной и уголовной ответственности в России и Украине. Были фигурантами дел о корыстно-насильственных преступлениях в отношении бизнесменов из Азербайджана, владеющими ТЦ и оптовыми рынками в различных регионах двух стран.По данным ГУБОПиК,является так называемым смотрящим за азербайджанской диаспорой Украины. Входит в ближайшее окружение влиятельных воров в законе(по прозвищу Лоту Гули) и(Вагиф Бакинский).