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Госдума утвердила "беспрецедентные" вливания в силовиков

23.11.2018 18:11 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 21 ноября, утвердила закон о федеральном бюджете на 2019-й год и плановый период 2020-21 гг.

Согласно документу и приложениям к нему, которые размещены в базе нижней палаты парламента, в ближайшие три года правительство РФ намерено на 11% увеличить налоговые сборы с бизнеса и населения, сократить расходы на поддержку регионов и выплаты пенсий, а также радикально увеличить финансирование силовых ведомств.

Секретные статьи бюджета будут увеличены в 1,5 раза - с 3,04 трлн рублей в 2019-м году до 4,417 трлн рублей в 2021-м.

С учетом этих трат суммарное финансирование армии, гособоронзаказа и правоохранительных органов вырастет на 36% - с 5,109 трлн рублей в текущем году до 6,94 трлн в 2021-м.

Расходы на пенсии, благодаря повышению пенсионного возраста, удастся сначала заморозить, а затем снизить: они составят 3,2 трлн рублей в 2019-м и 2020-м, а в 2021-му сократятся до 3 трлн рублей.

Ассигнования на поддержку регионов сокращаются с 972 млрд рублей в текущем году до 944 млрд в следующем и 928-929 млрд в последующие два года.

Несмотря на объявленный план ускорения за счет инвестиций на 8 трлн рублей, существенного увеличения статьи «национальная экономика» в бюджет не заложено.

В 2019-м году расходы нарастят лишь на 3%, или 90 млрд рублей, а к 2021-му добавят еще 215 млрд (8,4%).

Не будет и заметного увеличения расходов на образование. Их доля в бюджете на протяжении трех лет остается неизменной - 4,2%. В денежном выражении дополнительные ассигнования составят 66 млрд рублей в 2019 году и 51 млрд - в последующие два года.

Расходы на здравоохранение увеличиваются радикально - с 559 млрд рублей в текущем году до 900 млрд в 2020-м и 837 млрд в 2021-м. Однако их доля в бюджете остается мизерной - лишь 4,1%.

Бюджет сверстан с профицитом: суммарно за три года доходы превысят расходы на 4,1 триллиона рублей. Эта сумма в полном объеме будет направлена на скупку валюты.

Фактический объем валютных интервенций, впрочем, будет еще выше - 8,7 триллиона рублей за три года. Недостающие средства Минфину принесут займы на рынке.

Рост расходов на оборону и безопасность - это «беспрецедентное решение, таких давно не принималось», сообщил 6 ноября директор департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы Минфина Анатолий Попов.

"Вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30% государственного бюджета", - заявил Попов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 24
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Государственная Дума утвердила закон о федеральном бюджете на 2019-й год.
 
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