Приватизации госсектора не будет? Лукашенко готов продать всё. Но...

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Государство готово продавать предприятия иностранным инвесторам, но только если это будет выгодно для страны, заявилсовещании о повышении эффективности строительного комплекса.Он коснулся вопросов сотрудничества с иностранными компаниями. По его словам, уже более пяти лет его из разных источников информируют о заинтересованности зарубежного капитала в инвестировании в производство стройматериалов.сказал Лукашенко.По его словам, часто, когда инвестор заинтересован в приобретении какого-то предприятия, возникает вопрос, что будет с работниками - новый хозяин планирует уволить многих из них.- цитирует ЛукашенкоНапомним, ранее международные институты и независимые эксперты неоднократно заявляли, что госпредприятия тянут экономику Беларуси назад и не позволяют выйти из перманентного кризиса.Реформирование госсектора также было главным условием МВФ, из-за которого белорусские власти отказались от переговоров о новом кредите.