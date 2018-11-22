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Приватизации госсектора не будет? Лукашенко готов продать всё. Но...
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Государство готово продавать предприятия иностранным инвесторам, но только если это будет выгодно для страны, заявил Александр Лукашенко совещании о повышении эффективности строительного комплекса.
Он коснулся вопросов сотрудничества с иностранными компаниями. По его словам, уже более пяти лет его из разных источников информируют о заинтересованности зарубежного капитала в инвестировании в производство стройматериалов.
"Мы готовы продать всё - не вопрос. Вопрос в цене. А еще раньше нужно ответить, надо ли нам это. Если мы примем решение, что нам надо что-то продать, в том числе иностранному инвестору, критерии понятны. Первый критерий - это цена", - сказал Лукашенко.
По его словам, часто, когда инвестор заинтересован в приобретении какого-то предприятия, возникает вопрос, что будет с работниками - новый хозяин планирует уволить многих из них.
"Я спрашиваю: и что мне делать с этими людьми? Ответа нет. Нам такие предложения не нужны. Главное - это люди. На уровень главы государства вносите только комплексные предложения, если уверены, что они действительно эффективны и выгодны нам. Совмин должен разобраться с этим вопросом до 31 декабря этого года", - цитирует Лукашенко
Напомним, ранее международные институты и независимые эксперты неоднократно заявляли, что госпредприятия тянут экономику Беларуси назад и не позволяют выйти из перманентного кризиса.
Реформирование госсектора также было главным условием МВФ, из-за которого белорусские власти отказались от переговоров о новом кредите.
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Лукашенко заявляет, что готов продавать предприятия иностранным инвесторам.
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