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Приватизации госсектора не будет? Лукашенко готов продать всё. Но...

23.11.2018 17:58 — Разное | UDF  
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Лукашенко заявляет, что готов продавать предприятия иностранным инвесторам, но при этом выдвигает нереальные условия.

Государство готово продавать предприятия иностранным инвесторам, но только если это будет выгодно для страны, заявил Александр Лукашенко совещании о повышении эффективности строительного комплекса.

Он коснулся вопросов сотрудничества с иностранными компаниями. По его словам, уже более пяти лет его из разных источников информируют о заинтересованности зарубежного капитала в инвестировании в производство стройматериалов.

"Мы готовы продать всё - не вопрос. Вопрос в цене. А еще раньше нужно ответить, надо ли нам это. Если мы примем решение, что нам надо что-то продать, в том числе иностранному инвестору, критерии понятны. Первый критерий - это цена", - сказал Лукашенко.

По его словам, часто, когда инвестор заинтересован в приобретении какого-то предприятия, возникает вопрос, что будет с работниками - новый хозяин планирует уволить многих из них.

"Я спрашиваю: и что мне делать с этими людьми? Ответа нет. Нам такие предложения не нужны. Главное - это люди. На уровень главы государства вносите только комплексные предложения, если уверены, что они действительно эффективны и выгодны нам. Совмин должен разобраться с этим вопросом до 31 декабря этого года", - цитирует Лукашенко БелТА.

Напомним, ранее международные институты и независимые эксперты неоднократно заявляли, что госпредприятия тянут экономику Беларуси назад и не позволяют выйти из перманентного кризиса.

Реформирование госсектора также было главным условием МВФ, из-за которого белорусские власти отказались от переговоров о новом кредите.

 
 
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Лукашенко заявляет, что готов продавать предприятия иностранным инвесторам.
 
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