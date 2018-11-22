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Фотофакт: Черная пятница "по-белорусски"
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Первоначально кофта стоила 29,99 рублей, сообщает
Старую цену перечеркнули и наклеили новую – 19,99. Девушка, которая купила эту вещь, дома заметила, что на бирке было несколько наклеек с ценой.
Ободрав верхнюю, она увидела стартовую цену – 19,99 рублей. Таким образом, магазин продала кофту без скидки.
«Вот так нас обманывают», – делает вывод покупательница.
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В Минске цену на кофту повысили на 10 рублей и продали якобы со скидкой.
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