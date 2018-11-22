Российские туристы не спешат бронировать новогодние туры

Туроператоры отмечают, что путешественники из России в целях экономии стали реже бронировать туры на новогодние праздники, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Туроператоры не видят высокого спроса у российских туристов на поездки в новогодние праздники. Причиной этого стал отложенный спрос и экономия путешественников. Чтобы отдых был менее затратным, многие туристы отдают предпочтение российским направлениям: Сочи и Красная Поляна, города Золотого кольца", - рассказала она.

По словам И.Тюриной, продажи могут активизироваться в начале или середине декабря. "Туроператоры рассчитывают, что проседание продаж в ноябре сменится ростом спроса на туры ближе к Новому году, они готовы к тому, что придется корректировать полетные программы в большую или меньшую сторону", - пояснила она.

Как отметила пресс-секретарь РСТ, из зарубежных направлений бронируют Чехию, Турцию, Таиланд, Гоа, Грузию и Вьетнам, поскольку туроператоры предлагают сравнительно невысокие цены на туры. "В прошлом году Вьетнама было меньше, Таиланд пока сохраняет позиции, но клиенты уже начинают от него уставать. А вот поездки в Доминикану стали более привлекательны, потому что направление имеет стабильную стоимость", подчеркнула она.

Некоторые туроператоры отмечают рост спроса на дорогие туры - экскурсионные поездки в Италию, Мадрид, Сингапур, Новую Зеландию, пляжный отдых на Мальдивах и Сейшелах. "Однако это штучный товар, VIP-клиенты берут всего понемножку, а чартерные программы почти не продаются", - пояснила И.Тюрина.

Что касается дат и цен, то российские туристы, по ее словам, бронируют туры с датами вылета либо 27-28 декабря и 2-3 января, либо 5 января, когда цены на путевки немного снижаются. "В среднем путешественники рассчитывают потратить на тур с перелетом от 60 тысяч рублей на человека", - добавила И.Тюрина.