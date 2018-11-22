Шансы достичь мира в Афганистане высоки, считают в ООН

Координатор гуманитарных программ ООН в Афганистане Тоби Ланцер заявил, что эта страна приближается к возможному миру между афганскими властями и движением "Талибан" (запрещено в РФ), сообщают в пятницу западные СМИ.

"Это звучит как парадокс, но на сегодняшний день существует гораздо больше возможностей (для установления мира в Афганистане - ИФ), чем во все прошедшие годы", - приводят издания слова Т.Ланцера.

"Сейчас мы наблюдаем гораздо больше координации среди международного сообщества, чем раньше", - подчеркнул он.

В ноябре этого года президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что не исключает возможности достижения договора о мире с движением "Талибан".

А.Гани подчеркнул, что в нынешнее время добиться желаемых результатов военным путем очень сложно. Он выразил уверенность в том, что бои с талибами прекратятся в результате политических переговоров.