Право импорта алкогольных напитков в Беларусь в 2019 году получили 30 компаний

Победителями конкурса на определение юрлиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции в 2019 году, стали 30 компаний, сообщается на официальном сайте министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси.

Согласно информации МАРТ, в перечень компаний-импортеров вошли РУП "Белтаможсервис", УП "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза", ООО "Евроторг", СП ООО "Перно Рикар Минск", СООО "Белвингрупп", ООО "Табак-инвест", ИП "БелВиллесден", ГП "Беларусьторг", ОАО "Белбакалея" и ряд других.

Как сообщалось, исключительное право государства на импорт алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта введено в Беларуси декретом президента взамен квотирования импорта этой продукции. Юридические лица, реализующие данное право государства, определяются по результатам открытых конкурсов.

Импорт алкогольной продукции в Беларусь в 2018 году осуществляют 29 компаний.

В июне 2011 года правительство республики предоставило Минторгу полномочия ежегодно определять перечень алкогольных напитков, относящихся к видам, на осуществление импорта которых не распространяется исключительное право государства. В этот перечень входит элитный алкоголь.