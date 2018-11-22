Полуголые таксисты Нью-Йорка позируют для благотворительного календаря

12 «самых харизматичных и весёлых» водителей такси в Нью-Йорке сфотографировались в стиле пин-ап для календаря New York City Drivers 2019. Часть заработанных денег уйдёт на благотворительность, а сами фото − просто пародия на эротические календари.

Процент от продажи каждого календаря организаторы отправят в University Settlement − старейшее благотворительное учреждение (работает с 1886 года), которое помогает более чем 30 тысячам иммигрантов и их семьям с образованием, жильем и медицинскими программами. Стоит этот календарь 14,99 долларов − и его можно заказать даже в Беларусь.