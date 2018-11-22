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Лукашенко подписал указ об улучшении жилищных условий для сотрудников госСМИ
Александр Лукашенко подписал распоряжение «Об улучшении жилищных условий работников средств массовой информации». Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Минскому горисполкому поручено в 2019—2025 годах обеспечить ежегодное направление нуждающихся в улучшении жилищных условий работников республиканских СМИ на заключение договоров создания объектов долевого строительства в жилых домах, строящихся с ограниченной прибылью застройщика.
Руководители СМИ совместно с Мингорисполкомом по согласованию с Мининформом обеспечат формирование списков нуждающихся с соблюдением принципа очередности постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы или жительства.
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Мингорисполкому поручено обеспечить направление нуждающихся в улучшении жилищных условий работников республиканских СМИ на заключение договоров долевого...
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