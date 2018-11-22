Поул-дэнс, или танец на пилоне, — смесь гимнастики и акробатики. Его часто путают со стриптизом и считают женским спортом. Но поул-дэнсом занимаются и мужчины. Мы сходили на тренировку в танцевальную студию и узнали, какие трюки учатся выполнять мужчины разных возрастов, что об их увлечении думают родственники и что спортсмены отвечают тем, кто до сих пор говорит, что поул-дэнс — это стриптиз.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Осуждают люди, которые ничем не занимаются". Как мужчины занимаются поул-дэнсом Мужской поул-дэнс - довольно экзотический для Беларуси вид спорта. Но мужчины им все же занимаются.