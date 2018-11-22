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"Осуждают люди, которые ничем не занимаются". Как мужчины занимаются поул-дэнсом

23.11.2018 19:31 — Разное | Tut.by  
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Поул-дэнс, или танец на пилоне, — смесь гимнастики и акробатики. Его часто путают со стриптизом и считают женским спортом. Но поул-дэнсом занимаются и мужчины. Мы сходили на тренировку в танцевальную студию и узнали, какие трюки учатся выполнять мужчины разных возрастов, что об их увлечении думают родственники и что спортсмены отвечают тем, кто до сих пор говорит, что поул-дэнс — это стриптиз.

 
 
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Мужской поул-дэнс - довольно экзотический для Беларуси вид спорта. Но мужчины им все же занимаются.
 
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