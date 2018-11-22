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Под Минском задержали "смотрящего" за азербайджанцами Украины
20 ноября в одном из отелей Минского района за незаконный оборот оружия и наркотиков правоохранители задержали 40-летнего Рашада Мамеда оглы Исмаилова.
Рашад Мамед оглы Исмаилов. Фото: mvd.gov.by
Как сообщает пресс-служба МВД, в криминальной среде он имеет статус вора в законе и прозвище "Рашад Гянджинский". Задержание произвели сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси при силовой поддержке бойцов специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск, передает
Вместе с Исмаиловым были задержаны ещё четверо участников его преступной группы. В арендованном домике и их личном автотранспорте были найдены пистолет Макарова, пистолет ТТ, 14 боевых патронов, а также гашиш.
По информации правоохранителей, Исмаилов является так называемым "смотрящим" за азербайджанской диаспорой Украины. Как "Рашад Гянджинский", так и задержанные с ним мужчины неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности на территории России и Украины. Они были фигурантами уголовных дел за корыстно-насильственные преступления против бизнесменов — выходцев из Азербайджана, которые владеют торговыми центрами и оптовыми рынками в различных регионах России и Украины.
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20 ноября в одном из отелей Минского района за незаконный оборот оружия и наркотиков правоохранители задержали 40-летнего Рашада Мамеда оглы Исмаилова.
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