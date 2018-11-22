Лукашенко о коррупционерах: Шуневич за хорошее поведение выпускает их из тюрьмы. Этого больше не будет









Лукашенко подчеркнул, что на этот счет уже даны прямые указания.





«Никого не выпускать. И за коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет — еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше. 25-й раз повторяю: лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме», — резюмировал Александр Лукашенко.



