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Лукашенко о коррупционерах: Шуневич за хорошее поведение выпускает их из тюрьмы. Этого больше не будет
Лукашенко возмущен тем, что осужденные коррупционеры быстро выходят на свободу. «Шуневич за хорошее поведение их выпускает. Этого больше не будет», — заявил он.
Лукашенко подчеркнул, что на этот счет уже даны прямые указания.
«Никого не выпускать. И за коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет — еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше. 25-й раз повторяю: лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме», — резюмировал Александр Лукашенко.
Громкие заявления прозвучали сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, передает
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Лукашенко о коррупционерах: Шуневич за хорошее поведение выпускает их из тюрьмы. Этого больше не будет
Лукашенко возмущен тем, что осужденные коррупционеры быстро выходят на свободу. «Шуневич за хорошее поведение их выпускает. Этого больше не будет», — заявил он.
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