Лукашенко придумал, что делать с оттоком белорусских строителей за рубеж

— За пять лет отрасль потеряла более 50 тысяч рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков? — заявил Александр Лукашенко в пятницу на совещании.





По его словам, Совет Министров не предпринял мер, чтобы все эти люди работали в белорусских организациях на территории других государств.





— Прекратите плакать о недостатке хороших специалистов. Путь один — платите им нормально. Сократите на 1,5-2% себестоимость по другим статьям и отдайте эти деньги строителям. Другого пути нет, — нашел выход глава государства.