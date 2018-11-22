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Лукашенко придумал, что делать с оттоком белорусских строителей за рубеж
Глава Беларуси обеспокоился тем, что строители уезжают из Беларуси.
— За пять лет отрасль потеряла более 50 тысяч рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков? — заявил Александр Лукашенко в пятницу на совещании.
По его словам, Совет Министров не предпринял мер, чтобы все эти люди работали в белорусских организациях на территории других государств.
— Прекратите плакать о недостатке хороших специалистов. Путь один — платите им нормально. Сократите на 1,5-2% себестоимость по другим статьям и отдайте эти деньги строителям. Другого пути нет, — нашел выход глава государства.
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Глава Беларуси обеспокоился тем, что строители уезжают из Беларуси.
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