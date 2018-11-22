Глава МИД Испании тайно женился в 71 год









Об этом пишет испанская газета El Pais.





Свадьба состоялась в июле этого года, уточняет газета.





По данным издания, пара вместе уже более 20 лет, их отношения начались еще в 1998 году.





Сообщается, что избраннице Ж.Борреля 66 лет, у обоих супругов есть дети от предыдущих браков.