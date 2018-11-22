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В Рогачеве ищут водителя, который сбил пешехода и уехал
В Рогачеве ищут водителя, который на пешеходном переходе сбил женщину и скрылся.
Инцидент произошел 23 ноября примерно в 7.45 на перекрестке улиц Железнодорожная-Смидовича в Рогачеве. Неустановленный легковой автомобиль совершил наезд на 52-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся. Потерпевшая сейчас в больнице.
Всем, кому что-либо известно о произошедшем, просьба сообщить по телефонам в Следственный комитет: (8−02339) 2−72−61, 2−72−43, (8029) 743−75−45.
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Неустановленный легковой автомобиль совершил наезд на 52-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места...
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