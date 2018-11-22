|
Гандболистки сборной Беларуси с победы стартовали в квалификации ЧМ-2019
Гандболистки сборной Беларуси с победы стартовали в квалификации чемпионата мира 2019 года.
23 ноября в греческом городе Аминдео белорусские гандболистки взяли верх над командой Португалии — 31:23.
Сегодня вечером в 3-й отборочной группе состоится также матч Италия — Греция (начало в 20.30).
24 ноября пройдут поединки Греция — Беларусь (18.00) и Португалия — Италия (20.30), 25 ноября турнир в Аминдео завершится матчами Португалия — Греция (18.00) и Беларусь — Италия (20.30).
Состав других отборочных групп (30 ноября — 2 декабря):
Группа 1. Сала (Словакия). Словакия, Косово, Украина, Израиль.
Группа 2. Зиггенталь (Швейцария). Швейцария, Фарерские Острова, Литва, Финляндия.
Группа 4. Скопье (Македония). Турция, Македония, Исландия, Азербайджан.
Женский чемпионат мира пройдет с 29 ноября по 15 декабря 2019 года в Японии.
Путевки в следующий этап квалификации к первенству планеты получат победители 4 отборочных групп и лучшая команда среди занявших вторые места. В июне они в двухматчевом нокаут-раунде сразятся за путевки на ЧМ-2019 с командами из числа участников ЧЕ-2018.
Путевки на ЧМ-2019 уже гарантировали себе Япония (на правах хозяйки турнира) и Франция (чемпион мира).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандболистки сборной Беларуси с победы стартовали в квалификации чемпионата мира 2019 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)