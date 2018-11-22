Гандболистки сборной Беларуси с победы стартовали в квалификации ЧМ-2019

Гандболистки сборной Беларуси с победы стартовали в квалификации чемпионата мира 2019 года.



Фото: handball.by

23 ноября в греческом городе Аминдео белорусские гандболистки взяли верх над командой Португалии — 31:23.

Сегодня вечером в 3-й отборочной группе состоится также матч Италия — Греция (начало в 20.30).

24 ноября пройдут поединки Греция — Беларусь (18.00) и Португалия — Италия (20.30), 25 ноября турнир в Аминдео завершится матчами Португалия — Греция (18.00) и Беларусь — Италия (20.30).

Состав других отборочных групп (30 ноября — 2 декабря):

Группа 1. Сала (Словакия). Словакия, Косово, Украина, Израиль.

Группа 2. Зиггенталь (Швейцария). Швейцария, Фарерские Острова, Литва, Финляндия.

Группа 4. Скопье (Македония). Турция, Македония, Исландия, Азербайджан.

Женский чемпионат мира пройдет с 29 ноября по 15 декабря 2019 года в Японии.

Путевки в следующий этап квалификации к первенству планеты получат победители 4 отборочных групп и лучшая команда среди занявших вторые места. В июне они в двухматчевом нокаут-раунде сразятся за путевки на ЧМ-2019 с командами из числа участников ЧЕ-2018.

Путевки на ЧМ-2019 уже гарантировали себе Япония (на правах хозяйки турнира) и Франция (чемпион мира).