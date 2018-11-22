Владимир Семашко вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел России Григорию Карасину

Посол Беларуси в России Владимир Семашко вручил копии верительных грамот статс-секретарю – заместителю министра иностранных дел России Григорию Карасину, сообщили в посольстве Беларуси в России.

Григорий Карасин поздравил Владимира Семашко со вступлением в должность Посла и пожелал успехов в работе по развитию и укреплению союзнических отношений между Беларусью и Россией.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, результаты состоявшегося в Минске 21 ноября 2018 г. совместного заседания коллегий МИД Беларуси и МИД России, основные задачи и график контактов и мероприятий на ближайшую перспективу.