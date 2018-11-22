РФ не станет нарушать ДРСМД - Патрушев

Россия не намерена нарушать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), готова к предметному разговору на уровне экспертов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Россия неукоснительно выполняет и будет выполнять требования Договора о РСМД и не предпримет шагов, которые могли бы привести к нарушению этого двустороннего соглашения", - сказал Н.Патрушев журналистам в пятницу.

"Готовы продолжать предметный деполитизированный разговор с Соединенными Штатами на экспертном уровне по данному соглашению в интересах поддержания стратегической стабильности", - отметил секретарь СБ РФ.