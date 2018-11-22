Продолжается второй этап

16 ноября в рамках проведения второго этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» Ивацевичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям с участием активистов Ивацевичского районного отделения Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных проведены тематические мероприятия на улицах города и объектах общественного питания (городской кафетерий и бар «Крыніца»). В ходе мероприятия работниками районного отдела по ЧС совместно с активистами из из числа учащихся ГУО «Средняя школа №4 г.Ивацевичи» было организовано тематическое мероприятие «Обед без сигарет».





Так, с посетителями кафе проводились различные конкурсы и викторины по тематике акции, за участие в которых все они получали памятные буклеты с логотипом акции. Также, каждому гостю этих заведений активисты БМООСП, вручали памятку «Не прожигай свою жизнь!» и напоминали об опасности курения в постели.

На экране телевизора кафе-бара организован показ тематических роликов по профилактике пожаров по причине неосторожного обращения с огнем.





К слову, из 69 пожаров, зарегистрированных на территории района с начала текущего года, 26 произошли именно по причине неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении в постели.

Районный отдел по ЧС напоминает: курение не только вредит Вашему здоровью, но и способствует возникновению пожаров, а иногда – и даже гибели людей. Будьте бдительны и осторожны с огнем! Берегите себя и своих близких! Телефон службы спасения - 101, 112.

Виталий Дыдышко, первый заместитель начальника Ивацевичского РОЧС