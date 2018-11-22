Продолжается второй этап

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23.11.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
Так, с посетителями кафе проводились различные конкурсы и викторины по тематике акции, за участие в которых все они получали памятные буклеты с логотипом акции. Также, каждому гостю этих заведений активисты БМООСП, вручали памятку «Не прожигай свою жизнь!» и напоминали об опасности курения в постели.
На экране телевизора кафе-бара организован показ тематических роликов по профилактике пожаров по причине неосторожного обращения с огнем.
К слову, из 69 пожаров, зарегистрированных на территории района с начала текущего года, 26 произошли именно по причине неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении в постели.
Районный отдел по ЧС напоминает: курение не только вредит Вашему здоровью, но и способствует возникновению пожаров, а иногда – и даже гибели людей. Будьте бдительны и осторожны с огнем! Берегите себя и своих близких! Телефон службы спасения - 101, 112.
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с посетителями кафе проводились различные конкурсы и викторины по тематике акции, за участие в которых все они получали памятные буклеты с логотипом акции. ...
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