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Лукашенко приказал строить жилье для государственных журналистов

23.11.2018 19:37 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко подписал распоряжение «Об улучшении жилищных условий работников средств массовой информации». Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Минскому горисполкому поручено в 2019—2025 годах обеспечить ежегодное направление нуждающихся в улучшении жилищных условий работников республиканских СМИ на заключение договоров создания объектов долевого строительства в жилых домах, строящихся с ограниченной прибылью застройщика.

Руководители СМИ совместно с Мингорисполкомом по согласованию с Мининформом обеспечат формирование списков нуждающихся с соблюдением принципа очередности постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы или жительства.

 
 
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Александр Лукашенко подписал распоряжение «Об улучшении жилищных условий работников средств массовой информации». Об этом сообщает пресс-служба президента...
 
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