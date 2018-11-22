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Николай Статкевич получил 5 суток ареста за акцию возле КГБ
За акцию "Цепь памяти", которая прошла возле КГБ 29 октября, Николая Статкевича осудили на пять суток ареста.
Сам политик в комментарии
Пока что Статкевич на свободе.
Копию судебного решения оппозиционер получил 22 ноября по почте. Когда состоялся суд, он не знает. Вместе с тем, Статкевича оштрафовали за участие в двух уличных акциях — в общей сложности на 2000 рублей. По его словам, в документе не уточняется, за какие именно акции его оштрафовали.
Политик добавил, что подобные письма о штрафах пришли его соратникам и жене Марине Адамович, которые принимали участие в уличных акциях.
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За акцию "Цепь памяти", которая прошла возле КГБ 29 октября, Николая Статкевича осудили на пять суток ареста.
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