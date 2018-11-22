Николай Статкевич получил 5 суток ареста за акцию возле КГБ

Радио "Свобода" сообщил, что приговор ему вынесли за пост в Фейсбуке, где он призвал людей прийти на эту акцию. Сам политик в комментариисообщил, что приговор ему вынесли за пост в Фейсбуке, где он призвал людей прийти на эту акцию.





Пока что Статкевич на свободе.





Копию судебного решения оппозиционер получил 22 ноября по почте. Когда состоялся суд, он не знает. Вместе с тем, Статкевича оштрафовали за участие в двух уличных акциях — в общей сложности на 2000 рублей. По его словам, в документе не уточняется, за какие именно акции его оштрафовали.









Политик добавил, что подобные письма о штрафах пришли его соратникам и жене Марине Адамович, которые принимали участие в уличных акциях.



