Жители Вороново о перспективах строительства





23 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко провел пленарное заседание семинара-совещания на тему повышения эффективности строительного комплекса страны. На него были приглашены высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, местной вертикали власти, организаций строительной отрасли и другие.

Корреспонденты «ВГ» спросили у вороновчан, какие, на их взгляд, изменения в работе строительной отрасли должны произойти?

Гражина Крахмальчик, заместитель председателя райисполкома:

— Безусловно, семинар-совещание даст импульс совершенствованию работы отрасли. На нем были четко обозначены проблемы, которых немало. Это и цена за квадратный метр, и долгострои, и развитие инфраструктуры, и качество выполненных работ. Вполне закономерно это стало предметом для серьезного и обстоятельного разговора.

Несомненно, очень важен контроль за стоимостью квадратного метра. Для жителей такого небольшого поселка городского типа, как Вороново, это очень существенно — более тысячи рублей, скорее всего, людям будет оплатить не под силу. Так, стоимость одного квадратного метра введенного в эксплуатацию в начале текущего года 40-квартирного дома составила 718 рублей.

За январь-октябрь текущего года в Вороновском районе введено в эксплуатацию 6 783 квадратных метра общей площадью жилья. Примечательно, что в райцентре в 40-квартирном доме 32 квартиры построены многодетными семьями за счет средств льготного кредита по Указу №13 — на 40 лет под 1%. К сожалению, это не помогло значительно уменьшить стоящих на очереди по улучшению жилищных условий многодетных семей. Здесь одна из проблем кроется в том, что некоторые граждане, проживающие в сельской местности, хотят выкупить квартиры, а не строить. А Указом №240 не предусмотрено приобретение жилья.

Жилищные вопросы во многом разрешило бы и арендное жилье. У нас в аг. Вороновка такой 50-квартирный дом построен. Нужно отметить, что арендное жилье в Вороново пользуется спросом. После выхода в печать в районном издании объявлений о сдаче в наем освободившихся квартир, всегда поступает много обращений.

Одной из острых проблем, стоящих перед строительной отраслью, является, безусловно, наличие квалифицированных кадров. Наш район сельскохозяйственный. В сельхозпредприятиях имеются специалисты, которые хозспособом ведут строительные работы. Данные работы в определенном объеме могут выполнять РУП ЖКХ и ПМС. Однако специализированной организации нет. Чувствуется кадровый голод. Правильно сказал Президент, специалисты будут, если у них будет высокая заработная плата, жилье. Поэтому, решая эту проблему отрасли, нужно строить арендное жилье, в том числе и для строителей, повышать заработную плату.







Игорь, 24 года, молодой специалист.

— В сегодняшнем совещании с участием Президента меня как молодого специалиста больше всего интересовал вопрос арендного жилья. «Мой дом — моя крепость», — говорит пословица. Согласитесь, приезжая на работу по распределению, зачастую в совершенно незнакомую местность, хочется иметь такую «крепость». Не секрет, что именно наличие или отсутствие нормальных условий для жизни является решающим в выборе места работы. Комфортное, современное, недорогое и удобно расположенное арендное жилье может стать своеобразным якорем для молодежи, особенно в таком поселке, как Вороново.

Кроме того, весьма примечателен акцент Президента на доступность возводимого жилья. В перспективе я, конечно же, планирую обзавестись семьей, и очень хочется, чтобы государство и дальше помогало молодым семьям в строительстве «своего угла». Наличие собственного жилья — один из факторов счастливой семейной жизни.