ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители Вороново о перспективах строительства

23.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Жители Вороново о перспективах строительства

23 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко провел пленарное заседание семинара-совещания на тему повышения эффективности строительного комплекса страны. На него были приглашены высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, местной вертикали власти, организаций строительной отрасли и другие.

Корреспонденты «ВГ» спросили у вороновчан, какие, на их взгляд, изменения в работе строительной отрасли должны произойти?

Гражина Крахмальчик, заместитель председателя райисполкома:

— Безусловно, семинар-совещание даст импульс совершенствованию работы отрасли. На нем были четко обозначены проблемы, которых немало. Это и цена за квадратный метр, и долгострои, и развитие инфраструктуры, и качество выполненных работ. Вполне закономерно это стало предметом для серьезного и обстоятельного разговора.

Несомненно, очень важен контроль за стоимостью квадратного метра. Для жителей такого небольшого поселка городского типа, как Вороново, это очень существенно — более тысячи рублей, скорее всего, людям будет оплатить не под силу. Так, стоимость одного квадратного метра введенного в эксплуатацию в начале текущего года 40-квартирного дома составила 718 рублей.

За январь-октябрь текущего года в Вороновском районе введено в эксплуатацию 6 783 квадратных метра общей площадью жилья. Примечательно, что в райцентре в 40-квартирном доме 32 квартиры построены многодетными семьями за счет средств льготного кредита по Указу №13 — на 40 лет под 1%. К сожалению, это не помогло значительно уменьшить стоящих на очереди по улучшению жилищных условий многодетных семей. Здесь одна из проблем кроется в том, что некоторые граждане, проживающие в сельской местности, хотят выкупить квартиры, а не строить. А Указом №240 не предусмотрено приобретение жилья.

Жилищные вопросы во многом разрешило бы и арендное жилье. У нас в аг. Вороновка такой 50-квартирный дом построен. Нужно отметить, что арендное жилье в Вороново пользуется спросом. После выхода в печать в районном издании объявлений о сдаче в наем освободившихся квартир, всегда поступает много обращений.

Одной из острых проблем, стоящих перед строительной отраслью, является, безусловно, наличие квалифицированных кадров. Наш район сельскохозяйственный. В сельхозпредприятиях имеются специалисты, которые хозспособом ведут строительные работы. Данные работы в определенном объеме могут выполнять РУП ЖКХ и ПМС. Однако специализированной организации нет. Чувствуется кадровый голод. Правильно сказал Президент, специалисты будут, если у них будет высокая заработная плата, жилье. Поэтому, решая эту проблему отрасли, нужно строить арендное жилье, в том числе и для строителей, повышать заработную плату.


Жители Вороново о перспективах строительства

Игорь, 24 года, молодой специалист.

— В сегодняшнем совещании с участием Президента меня как молодого специалиста больше всего интересовал вопрос арендного жилья. «Мой дом — моя крепость», — говорит пословица. Согласитесь, приезжая на работу по распределению, зачастую в совершенно незнакомую местность, хочется иметь такую «крепость». Не секрет, что именно наличие или отсутствие нормальных условий для жизни является решающим в выборе места работы. Комфортное, современное, недорогое и удобно расположенное арендное жилье может стать своеобразным якорем для молодежи, особенно в таком поселке, как Вороново.

Кроме того, весьма примечателен акцент Президента на доступность возводимого жилья. В перспективе я, конечно же, планирую обзавестись семьей, и очень хочется, чтобы государство и дальше помогало молодым семьям в строительстве «своего угла». Наличие собственного жилья — один из факторов счастливой семейной жизни.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко провел пленарное заседание семинара-совещания на тему повышения эффективности строительного комплекса страны....
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Минском задержали "смотрящего" за азербайджанцами Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика