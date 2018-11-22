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Воспитанники Вороновской СДЮШОР выступили на республиканском турнире

23.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Воспитанники Вороновской СДЮШОР выступили на республиканском турнире

21-23 ноября в Новополоцке прошли соревнования XI открытого республиканского турнира по метанию молота на призы серебряного призера олимпийских игр В.А. Девятовского.

В секторе для метаний выступили и двое воспитанников Вороновской СДЮШОР.

В группе юношей 2001-2002 годов рождения результат 70.94 метра принес победу бывшему учащемуся Заболотского УПК Владиславу Богдану (на снимке). Шестое место с результатом 45.63 метра заняла воспитанница Вороновской СШ Беата Волынец.

Оба наши спортсмена-земляка занимаются в Гродненском областном училище олимпийского резерва.

Соб. инф.

 
 
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21-23 ноября в Новополоцке прошли соревнования XI открытого республиканского турнира по метанию молота на призы серебряного призера олимпийских игр В.А....
 
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