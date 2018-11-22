В Лидский пограничный отряд прибыло пополнение





19 ноября в Лидский пограничный отряд из разных регионов Беларуси прибыло новое пополнение. Среди них — трое наших земляков: Вадим Мокрицкий из Вороново, Юрий Ульбин из Начи, Павел Сипович из д. Малюки.

Свой долг Отчизне ребята будут отдавать в различных подразделениях границы и обеспечения. Впереди их ждет интересная и ответственная служба, для успешного прохождения которой, молодым пограничникам необходимо получить основные знания, умения и навыки по своей специальности. Именно на учебном пункте им вручат боевое оружие, научат строевой выправке, обучат пограничному и военному делу.

15 декабря в Лидском пограничном отряде состоится ритуал принятия Военной присяги. В этот торжественный день молодые пограничники дадут клятву на верность своему Отечеству и белорусскому народу.

Евгений Горбач,

начальник отделения информации и пропаганды отдела идеологической работы войсковой части 1234.