Лукашенко отчитал министров за отток из Беларуси строителей

За профессионалов надо держаться. Александр Лукашенко упрекнул министров за отток строителей из Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

«За пять лет отрасль потеряла более 50 тысяч рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков? Совмин так и не предпринял мер для того, чтобы эти люди работали в белорусских организациях на территории других государств», – отметил Лукашенко.

По мнению президента, чтобы решить проблему, нужно повышать строителям зарплату. Сейчас среднемесячный оклад в этой сфере составляет 500 долларов. Также Лукашенко предложил сократить некоторые статьи расходов и отдать освободившиеся деньги рабочим.