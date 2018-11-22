На улице Виленская в Слуцке сбили пешехода





Сегодня около 18:45 на улице Виленская возле автобусной остановки «Городок» автомобиль Опель Астра-А сбил мужчину. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшего в сознании с травмами и небольшой потерей крови увезла машина скорой помощи, у легковушки разбито лобовое стекло. Обстоятельства аварии выясняются.





Фотографии из группы «Без тормозов в Слуцке» в Viber.





В дорожно-транспортных происшествиях, когда наезд на пешехода происходит на пешеходном переходе, почти всегда признаётся виновным водитель.





Напомним, что с конца минувшей неделе в связи с участившимися ДТП с пешеходами Госавтоинспекция усилила контроль за пешеходными переходами города.



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