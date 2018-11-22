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На улице Виленская в Слуцке сбили пешехода
23.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Сегодня около 18:45 на улице Виленская возле автобусной остановки «Городок» автомобиль Опель Астра-А сбил мужчину. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшего в сознании с травмами и небольшой потерей крови увезла машина скорой помощи, у легковушки разбито лобовое стекло. Обстоятельства аварии выясняются.
В дорожно-транспортных происшествиях, когда наезд на пешехода происходит на пешеходном переходе, почти всегда признаётся виновным водитель.
Напомним, что с конца минувшей неделе в связи с участившимися ДТП с пешеходами Госавтоинспекция
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Сегодня около 18:45 на улице Виленская возле автобусной остановки «Городок» автомобиль Опель Астра-А на сбил мужчину. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.
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