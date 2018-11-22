ЕС откроет представительство в Туркменистане

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) объявила в пятницу, что по решению главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Евросоюз откроет делегацию (постоянное представительство) в Туркменистане.

"Быстро меняющаяся региональная динамика и растущее значение устойчивого взаимодействия между Европой и Азией ставит Центральную Азию в поле нашего внимания. Страны региона, особенно Туркменистан, все больше смотрят на ЕС как на надежного партнера по проведению реформ, модернизации и решению глобальных задач сегодняшнего дня", - приводятся в коммюнике ЕВС слова Ф.Могерини.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам отметила, что Европейский союз также заинтересован в укреплении своего сотрудничества с регионом, поэтому позитивно реагирует на этот запрос и посылает ясный сигнал туркменским и европейским гражданам о своих обязательствах.

"Учреждение новой делегации в Ашхабаде позволит Европейскому союзу активизировать политический, экономический и секторальный диалоги и сотрудничество с Туркменистаном. Это решение отражает стремление ЕС в полной мере взаимодействовать с Туркменистаном в таких стратегических областях, как безопасность, права человека, энергетика, климат и верховенство закона", - подчеркивается в сообщении ЕВС.

В нем также сообщается, что реализация этого решения запланирована на 2019 год. Представительство ЕС в Туркмении станет 141-ой делегацией ЕС во всем мире.