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Беларусь и Индонезия договорились о развитии сотрудничества и расширении прямых контактов между деловыми кругами двух стран

23.11.2018 19:54 — Разное | Интерфакс  
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и посол Инодонезии в России и Беларуси (по совместительству) Вахим Суприяди провели встречу по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Индонезией, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Стороны констатировали позитивную динамику развития белорусско-индонезийских отношений. Отмечена важность поддержания высокой интенсивности межгосударственных контактов на различных уровнях, в этой связи обсуждены ближайшие планы сторон", - говорится в сообщении.

Белорусский и индонезийский дипломаты также отметили особую роль межпарламентского сотрудничества в содействии более эффективному межгосударственному взаимодействию, рассмотрели актуальные вопросы партнерского сотрудничества в международных организациях. Собеседники обратили внимание на целесообразность скорейшего завершения внутригосударственных процедур по ряду двусторонних документов, которые создают новые возможности для более тесного взаимодействия ведомств, субъектов хозяйствования и граждан Беларуси и Индонезии.

Особое внимание в ходе встречи уделено практическим вопросам развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в контексте членства Индонезии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Беларуси – в ЕАЭС. А.Дапкюнас и В.Суприяди сошлись во мнении о важности расширения прямых контактов между деловыми кругами двух стран и роли государств в создании более благоприятных условий для такого взаимодействия. Собеседники отметили значительный потенциал развития туризма и гуманитарных проектов сотрудничества между Беларусью и Индонезией.

 
 
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и посол Инодонезии в России и Беларуси (по совместительству) Вахим Суприяди провели встречу по...
 
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