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Белоруска впервые рассказала об отношениях с Ли Харви Освальдом: «Такой подлости не ожидала от него»

23.11.2018 21:11 — Разное | СТВ  
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Элегантный кавалер и завидный холостяк. В череде девушек, которые не дают прохода иностранцу, западает в душу Элла Герман.

Белоруска впервые рассказала об отношениях с Ли Харви Освальдом: «Такой подлости не ожидала от него»

Освальд познакомится с ней в мае 1960 года. 

Белоруска впервые рассказала об отношениях с Ли Харви Освальдом: «Такой подлости не ожидала от него»

Эрнст Титовец, профессор, доктор биологических наук, друг Ли Харви Освальда:
Влюбился в Эллу Герман на заводе. Это была его эмоциональная любовь.  

Всю свою жизнь женщина будет скрывать тайную страсть и только спустя 50 с лишним лет впервые решается откровенно рассказать их историю любви.

Белоруска впервые рассказала об отношениях с Ли Харви Освальдом: «Такой подлости не ожидала от него»

Элла Прохорчик (Герман), возлюбленная Ли Харви Освальда:
Целовались. Он, действительно, вёл себя – не знаю, как с другими девочками – но по отношению ко мне он вёл себя порядочно, очень порядочно.

Возлюбленная Освальда – тоже студентка иняза. Но познакомятся они не в институтских коридорах, а у станка! В ту пору Элла Герман считает каждую копейку, а чтобы хоть как-то свести концы с концами, переводится на «заочку» и идёт на завод.

Белоруска впервые рассказала об отношениях с Ли Харви Освальдом: «Такой подлости не ожидала от него»

Элла Прохорчик (Герман):
Подошёл к нам молодой человек, попросил девчат, чтобы они познакомили: «Познакомьте меня с вашей подругой». Сказали, что: «Вот у нас хороший парень, красивый». Ну так, шутя, всё это было. И он сказал: «И кроме всего, я ещё очень скромный».  

10 месяцев – а именно столько продлятся их отношения, – Элла Герман то остаётся неприступной скалой, то даёт Освальду надежду. 

Белоруска впервые рассказала об отношениях с Ли Харви Освальдом: «Такой подлости не ожидала от него»

Из дневника Ли Харви Освальда:
«Январь. Новый год встретил у Эллы Герман. Думаю, я влюблён…»

После продолжительных отношений и долгих сомнений, Освальд всё же решается на ответственный шаг.

И уже через полгода после их знакомства делает предложение. 

Боясь получить отказ, он пускает в ход шантаж. Освальд давит на самое больное и заявляет: брак с советской гражданкой – единственный способ остаться в Советском Союзе.

Белоруска впервые рассказала об отношениях с Ли Харви Освальдом: «Такой подлости не ожидала от него»

Сергей Савоськин, физиогномист:
У такого человека, если профориентацию оценивать его, в хорошем плане, предназначение такого человека, у него фактически путь только в актёры. Если он играет роль страдальцев романтических, то всё хорошо у него в жизни.

Точку в этой истории девушка поставит сама.

Белоруска впервые рассказала об отношениях с Ли Харви Освальдом: «Такой подлости не ожидала от него»

Из дневника Ли Харви Освальда:
«После приятной прогулки, рука в руке, до кинотеатра, я сделал ей предложение. Она колебалась, но отказала. Моя любовь к ней настоящая, но она меня не любит...»

Белоруска впервые рассказала об отношениях с Ли Харви Освальдом: «Такой подлости не ожидала от него»
Элла Прохорчик (Герман):
Он на следующее свидание не пришёл, я так поняла, раз он не пришёл, значит, подумала, он понял, что между нами всё закончено.

Эллу Герман смущали и интрижки на стороне, и враньё по поводу и без. Освальд обещал ей золотые горы, а сам ходил налево.

Белоруска впервые рассказала об отношениях с Ли Харви Освальдом: «Такой подлости не ожидала от него»

Элла Прохорчик (Герман):
Он, оказывается, был ловеласом, у него было много женщин. Так он мне сказал, когда мы ругались: «Ты не понимаешь. Там страсть, а здесь – любовь». Такой подлости, что ли, не ожидала от него.  

Отказ Эллы Герман подкосит Освальда. Получив от ворот поворот, он всерьёз начнет задумываться о возвращении в Америку.
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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Элегантный кавалер и завидный холостяк. В череде девушек, которые не дают прохода иностранцу, западает в душу Элла Герман. Освальд познакомится с ней в мае 1960...
 
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