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Белоруска впервые рассказала об отношениях с Ли Харви Освальдом: «Такой подлости не ожидала от него»
Элегантный кавалер и завидный холостяк. В череде девушек, которые не дают прохода иностранцу, западает в душу Элла Герман.
Эрнст Титовец, профессор, доктор биологических наук, друг Ли Харви Освальда:
Элла Прохорчик (Герман), возлюбленная Ли Харви Освальда:
Возлюбленная Освальда – тоже студентка иняза. Но познакомятся они не в институтских коридорах, а у станка! В ту пору Элла Герман считает каждую копейку, а чтобы хоть как-то свести концы с концами, переводится на «заочку» и идёт на завод.
Элла Прохорчик (Герман):
10 месяцев – а именно столько продлятся их отношения, – Элла Герман то остаётся неприступной скалой, то даёт Освальду надежду.
Из дневника Ли Харви Освальда:
После продолжительных отношений и долгих сомнений, Освальд всё же решается на ответственный шаг.
Боясь получить отказ, он пускает в ход шантаж. Освальд давит на самое больное и заявляет: брак с советской гражданкой – единственный способ остаться в Советском Союзе.
Сергей Савоськин, физиогномист:
Точку в этой истории девушка поставит сама.
Из дневника Ли Харви Освальда:
Элла Прохорчик (Герман):
Отказ Эллы Герман подкосит Освальда. Получив от ворот поворот, он всерьёз начнет задумываться о возвращении в Америку.
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Белоруска впервые рассказала об отношениях с Ли Харви Освальдом: «Такой подлости не ожидала от него»
Элегантный кавалер и завидный холостяк. В череде девушек, которые не дают прохода иностранцу, западает в душу Элла Герман. Освальд познакомится с ней в мае 1960...
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