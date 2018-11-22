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Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей

23.11.2018 20:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси 23 ноября чествовали лучших военнослужащих – солдат, которые проходят срочную службу в Вооруженных Силах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей

Среди них исключительно отличники по боевой и физической подготовке. Но самое главное, конечно, надежный тыл. Впервые на церемонию пригласили мам. Репортаж Александра Лучонка.

Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей

К отправке в артиллерийские войска своего сына Артема Людмила сперва отнеслась скептически. Однако сомнения развеялись буквально через несколько месяцев. Поэтому по-декабристски последовала из Бреста в Минск за ним. Сына назвали одним из лучших военнослужащих, и это уже не просто материнское суждение – мнение профессиональных военных. 

Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей

Людмила Ярмолич:
В первую очередь приятно. Зная своего ребенка, я понимаю, что где-то даже может это и заслужено. Я думаю, что армия даже немножко нас сблизила.

Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей

Антон этой весной зенитно-ракетные войска выбрал неслучайно. Трепетно держа мать за руку, признался не столько на камеру, сколько ей: планирует продолжить семейную традицию.

Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей

Антон Шаляк, военнослужащий:
Меня больше всего удивило какое-то доверие к военнослужащим именно в нашем полку. Работа на технике. Отношение офицеров к солдатам срочной военной службы. Все на доверии основывается.

Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей

Точная стрельба, умение держать удар условного противника и четкий строевой шаг – совершенство в военном деле включает немало составляющих. В Центральном Доме офицеров собрались больше полусотни лучших бойцов. Часы в подарок каждому – будто символ того, что время службы нельзя назвать потраченным.

Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Спокойствие на белорусской земле, мирный труд белорусского народа у нас в стране – это результат в том числе и службы вот этой категории военнослужащих, военнослужащих срочной службы, благодаря тому, что они осваивают воинскую специальность, несут боевое дежурство.

Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей

Александр Лучонок, СТВ:
Сбор в Доме офицеров – своего рода знак уважения от командиров за хорошую службу. А эта звезда на здании – словно небольшой намек молодым солдатам от старших товарищей: возможно, когда-нибудь стоит примерить лейтенантские погоны.

Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей

И все же без серьезной поддержки с тыла многие из этих парней не были бы здесь. Поэтому сегодня рядом с отличниками службы их мамы. Их роль особая: всегда быть сильными. Ведь что может быть сильнее материнской любви?
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Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси 23 ноября чествовали лучших военнослужащих – солдат, которые проходят срочную службу в Вооруженных Силах, сообщили в программе...
 
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