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Новости экономики за 23.11.2018
Новости Беларуси. Белорусские предприятия получат прямой доступ на биржевой товарный рынок Узбекистана, а наши грузовики в тройке самых доходных статей белорусского экспорта. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ОКНО В УЗБЕКИСТАН
Белорусские предприятия получат прямой доступ на биржевой товарный рынок Узбекистана. Достигнута договоренность об организации на базе Белорусской универсальной товарной биржи электронной торговой площадки Узбекской товарно-сырьевой биржи. Официальное открытие состоится 11 декабря.
Упрощенный доступ к торгам будет способствовать росту двустороннего товарооборота и дальнейшему развитию белорусско-узбекских торгово-экономических отношений.
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия получат прямой доступ на биржевой товарный рынок Узбекистана, а наши грузовики в тройке самых доходных статей...
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