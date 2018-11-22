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Новости экономики за 23.11.2018

23.11.2018 20:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия получат прямой доступ на биржевой товарный рынок Узбекистана, а наши грузовики в тройке самых доходных статей белорусского экспорта. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОКНО В УЗБЕКИСТАН

Белорусские предприятия получат прямой доступ на биржевой товарный рынок Узбекистана. Достигнута договоренность об организации на базе Белорусской универсальной товарной биржи электронной торговой площадки Узбекской товарно-сырьевой биржи. Официальное открытие состоится 11 декабря.

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Упрощенный доступ к торгам будет способствовать росту двустороннего товарооборота и дальнейшему развитию белорусско-узбекских торгово-экономических отношений.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия получат прямой доступ на биржевой товарный рынок Узбекистана, а наши грузовики в тройке самых доходных статей...
 
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