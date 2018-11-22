ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Петр Никитенко: Если мы хотим иметь устойчивую экономику, мы не должны жалеть зарплату предпринимателям

23.11.2018 20:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Совершенствование права на законодательном уровне – в этом представители науки видят перспективы развития малого и среднего бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению ученых, основные тренды – одинаковые налоги и единые тарифы на электроэнергию, а также повышение пенсий через повышение оплаты труда.

Петр Никитенко: Если мы хотим иметь устойчивую экономику, мы не должны жалеть зарплату предпринимателям

Петр Никитенко, доктор экономических наук, номинант Нобелевской премии по ноосферной экономике:
Если мы хотим иметь устойчивую экономику, мы не должны жалеть заработные платы людям, которые занимаются предпринимательством. В том числе завязывая пенсионное обеспечение на уровень заработной платы.

Петр Никитенко: Если мы хотим иметь устойчивую экономику, мы не должны жалеть зарплату предпринимателям

Открытая белорусская экономика во многом зависит от внешних факторов, от экономических и политических процессов в странах-соседях. Ежегодно в Беларуси на законодательном уровне уменьшают такое влияние извне. Упор делается на развитие внутренней экономики.

Больше новостей экономики за 23 ноября здесь.
Новости по теме

Новости экономики за 23.11.2018

Новости экономики за 22.11.2018

Новости экономики за 21.11.2018

Новости экономики за 20.11.2018

Новости экономики за 16.11.2018

Новости экономики за 15.11.2018

МВФ прогнозирует рост белорусской экономики в 2018 до 3,7%

Новости экономики за 14.11.2018
‡агрузка...
Новости 24 часа

Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей

Новости экономики за 23.11.2018

Петр Никитенко: Если мы хотим иметь устойчивую экономику, мы не должны жалеть зарплату предпринимателям

Какие статьи белорусского экспорта самые доходные?

Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси

Президент Беларуси: Ставлю задачу увеличить объёмы строительства жилья для многодетных

Александр Лукашенко негативно высказался о фактах перепродаж квартир в Минске

В Афганистане террорист привёл в действие бомбу на территории армейской базы

Все новости
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Совершенствование права на законодательном уровне – в этом представители науки видят перспективы развития малого и среднего бизнеса в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие статьи белорусского экспорта самые доходные?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика