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Какие статьи белорусского экспорта самые доходные?

23.11.2018 20:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Грузовые автомобили в 2018 году уверенно держатся в тройке самых доходных статей белорусского экспорта. С объемом продаж в миллиард долларов они уступают только нефтепродуктам и калийным удобрениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост по сравнению с 2017 годом почти 40 %. Традиционно востребованы на внешних рынках большегрузные БелАЗы. Хорошую экспортную динамику показывает и Минский автомобильный завод. Кстати, МАЗовская техника набирает популярность на украинском рынке. 23 ноября стало известно, что городской совет Николаева утвердил решение приобрести 23 автобуса. Комфортные машины должны выйти на улицы города до конца 2018 года.

Больше новостей экономики за 23 ноября здесь.
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Грузовые автомобили в 2018 году уверенно держатся в тройке самых доходных статей белорусского экспорта. С объемом продаж в миллиард долларов они...
 
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