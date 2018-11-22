Лукашенко раскритиковал строительную отрасль

Дешевые квартиры – народу, а не посредникам. Александр Лукашенко раскритиковал положение дел в строительной отрасли. Президент Беларуси говорил о цене квадратного метра, сроках строительства и качестве отделки. Для работы над ошибками дал год. Корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко подробнее.



Ходоркины впятером живут на 17 метрах. В соседних комнатах еще свекровь и брат мужа. Многодетной семья стала два года назад, когда родились Ангелина, Настя и Юля. Столько же времени стоят на очереди. А пока в квартире все живут по графику.

«Все больше под наш график, под наш устав. Когда мы освободили кухню, идут следующие. Мы стараемся друг другу не мешать», – рассказала Ольга Ходоркина.



Таких семей 25 тысяч по стране. И очередь растет. Обещанные метры ждут три года, а то и дольше. Лукашенко требует строить больше жилья для многодетных.

«Определите необходимые источники финансирования, за два последующих года ликвидируйте образовавшуюся очередь и выйдите на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года», – сказал Лукашенко.



Очереди и на арендное жилье – 150 человек на одну квартиру. Разгрузить Минск должны были города-спутники, но проект буксует. Провалилась и идея столичных властей: квадратный метр за 650 долларов. Дешевые квартиры достались не очередникам, а посредникам.

«54 или 56 квартир уже успели продать по рыночной цене. А где председатель горисполкома? А где руководители этого района? Мною было принято решение – всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу. И за коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет – еще десять добавим», – заявил белорусский лидер.



В стране и за рубежом спрос на белорусский цемент, а заводы загружены наполовину. Да и работают на евразийском рынке через посредников. Александр Лукашенко предлагает создавать свои торговые сети, цены снизить.