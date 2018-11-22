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Лукашенко раскритиковал строительную отрасль
23.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Дешевые квартиры – народу, а не посредникам. Александр Лукашенко раскритиковал положение дел в строительной отрасли. Президент Беларуси говорил о цене квадратного метра, сроках строительства и качестве отделки. Для работы над ошибками дал год. Корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко подробнее.
«Все больше под наш график, под наш устав. Когда мы освободили кухню, идут следующие. Мы стараемся друг другу не мешать», – рассказала Ольга Ходоркина.
«Определите необходимые источники финансирования, за два последующих года ликвидируйте образовавшуюся очередь и выйдите на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года», – сказал Лукашенко.
«54 или 56 квартир уже успели продать по рыночной цене. А где председатель горисполкома? А где руководители этого района? Мною было принято решение – всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу. И за коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет – еще десять добавим», – заявил белорусский лидер.
«Министерству антимонопольного регулирования и торговли по каждому случаю создания искусственных барьеров для продажи нашей продукции на Евразийском рынке проводить серьезное расследование и меры», – отметил Лукашенко.
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По словам президента Беларуси, выйти на обеспечение многодетных семей жильем нужно в течение одного года.
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