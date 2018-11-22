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Лукашенко раскритиковал строительную отрасль

23.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Дешевые квартиры – народу, а не посредникам. Александр Лукашенко раскритиковал положение дел в строительной отрасли. Президент Беларуси говорил о цене квадратного метра, сроках строительства и качестве отделки. Для работы над ошибками дал год. Корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко подробнее.

Ходоркины впятером живут на 17 метрах. В соседних комнатах еще свекровь и брат мужа. Многодетной семья стала два года назад, когда родились Ангелина, Настя и Юля. Столько же времени стоят на очереди. А пока в квартире все живут по графику.

«Все больше под наш график, под наш устав. Когда мы освободили кухню, идут следующие. Мы стараемся друг другу не мешать», – рассказала Ольга Ходоркина.

Таких семей 25 тысяч по стране. И очередь растет. Обещанные метры ждут три года, а то и дольше. Лукашенко требует строить больше жилья для многодетных.

«Определите необходимые источники финансирования, за два последующих года ликвидируйте образовавшуюся очередь и выйдите на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года», – сказал Лукашенко.

Очереди и на арендное жилье – 150 человек на одну квартиру. Разгрузить Минск должны были города-спутники, но проект буксует. Провалилась и идея столичных властей: квадратный метр за 650 долларов. Дешевые квартиры достались не очередникам, а посредникам.

«54 или 56 квартир уже успели продать по рыночной цене. А где председатель горисполкома? А где руководители этого района? Мною было принято решение – всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу. И за коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет – еще десять добавим», – заявил белорусский лидер.

В стране и за рубежом спрос на белорусский цемент, а заводы загружены наполовину. Да и работают на евразийском рынке через посредников. Александр Лукашенко предлагает создавать свои торговые сети, цены снизить. 

«Министерству антимонопольного регулирования и торговли по каждому случаю создания искусственных барьеров для продажи нашей продукции на Евразийском рынке проводить серьезное расследование и меры», – отметил Лукашенко.

Строительная сфера тонет в многочисленных нормах. Годами идет проектирование, штампуются типовые здания. Лукашенко намерен упростить согласование всех процедур, перейти на онлайн сервис, чтобы избежать бюрократических проволочек.

Также Лукашенко отметил, что за последние пять лет за границу уехали 50 тысяч белорусов. Чтобы остановить отток строителей, президент предложил повысить им зарплату.



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Теги: Минск
 
 
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По словам президента Беларуси, выйти на обеспечение многодетных семей жильем нужно в течение одного года.
 
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