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Калужская область ответила на критику Лукашенко по объектам ЧМ-2018

23.11.2018 21:06 — Разное | Партизан  
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Власти Калужской области полностью рассчитались за строительство в регионе объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил в пятницу РИА «Новости» представитель областного правительства.


Тренировочная база «Спутник» в Калуге — один из объектов, построенных белорусами к ЧМ по футболу — 2018. Фото: znamkaluga.ru

Представитель правительства Калужской области пояснил, что белорусская сторона была субподрядчиком при строительстве двух тренировочных баз к чемпионату.

«Правительство Калужской области выполнило свои финансовые обязательства перед генеральным подрядчиком в полном объеме», — сказал собеседник.

Напомним, сегодня, 23 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу.


«Правительство должно без промедления подключиться к решению этих вопросов. Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии», — отметил глава государства.

В Калуге белорусские строители возводили тренировочную базу и небольшой стадион. Стоимость одной из них была оценена в 2 млн долларов. Они строились для проведения тренировочных мероприятий чемпионата мира — 2018 по футболу. Затем их передали для подготовки местных команд. Работы выполняли Гомельский домостроительный комбинат и ОАО «Стройтрест № 3 ордена Октябрьской революции».

Генеральным подрядчиком строительства было ООО «ТП ХОНКО», главный офис которого находится в канадском Квебеке.

 
 
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Власти Калужской области полностью рассчитались за строительство в регионе объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил в пятницу РИА...
 
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