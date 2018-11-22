|
Калужская область ответила на критику Лукашенко по объектам ЧМ-2018
Власти Калужской области полностью рассчитались за строительство в регионе объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил в пятницу
Тренировочная база «Спутник» в Калуге — один из объектов, построенных белорусами к ЧМ по футболу — 2018. Фото: znamkaluga.ru
Представитель правительства Калужской области пояснил, что белорусская сторона была субподрядчиком при строительстве двух тренировочных баз к чемпионату.
«Правительство Калужской области выполнило свои финансовые обязательства перед генеральным подрядчиком в полном объеме», — сказал собеседник.
Напомним, сегодня, 23 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу.
«Правительство должно без промедления подключиться к решению этих вопросов. Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии», — отметил глава государства.
В Калуге белорусские строители возводили тренировочную базу и небольшой стадион. Стоимость одной из них была оценена в 2 млн долларов. Они строились для проведения тренировочных мероприятий чемпионата мира — 2018 по футболу. Затем их передали для подготовки местных команд. Работы выполняли Гомельский домостроительный комбинат и ОАО «Стройтрест № 3 ордена Октябрьской революции».
Генеральным подрядчиком строительства было ООО «ТП ХОНКО», главный офис которого находится в канадском Квебеке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Калужской области полностью рассчитались за строительство в регионе объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил в пятницу РИА...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)