Калужская область ответила на критику Лукашенко по объектам ЧМ-2018





Тренировочная база «Спутник» в Калуге — один из объектов, построенных белорусами к ЧМ по футболу — 2018. Фото: znamkaluga.ru





Представитель правительства Калужской области пояснил, что белорусская сторона была субподрядчиком при строительстве двух тренировочных баз к чемпионату.





«Правительство Калужской области выполнило свои финансовые обязательства перед генеральным подрядчиком в полном объеме», — сказал собеседник.





Напомним, сегодня, 23 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу.









«Правительство должно без промедления подключиться к решению этих вопросов. Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии», — отметил глава государства.





В Калуге белорусские строители возводили тренировочную базу и небольшой стадион. Стоимость одной из них была оценена в 2 млн долларов. Они строились для проведения тренировочных мероприятий чемпионата мира — 2018 по футболу. Затем их передали для подготовки местных команд. Работы выполняли Гомельский домостроительный комбинат и ОАО «Стройтрест № 3 ордена Октябрьской революции».





Генеральным подрядчиком строительства было ООО «ТП ХОНКО», главный офис которого находится в канадском Квебеке.