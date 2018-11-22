Лукашенко одобрил привлечение госзаймов на 2 миллиарда долларов

Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018—2020 годах путем эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную 2 миллиардам долларов.





Напомним, Минфин планировал разместить в Китае панда-бонды сроком на 3−5 лет, а также рублевые облигации на Московской межбанковской валютной бирже. В начале года Беларусь также разместила еврооблигаций на 600 млн долларов.





По данным на 1 октября 2018 года внешний государственный долг Беларуси составил 16,5 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 183,0 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%. В 2019 году Беларусь должна направить на выплаты по долгам 4,9 млрд долларов.