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В Витебской области алкоголик приставил к горлу ребенка нож, чтобы отобрать у отца деньги и продолжить пьянку

23.11.2018 20:14 — Разное | Партизан  
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В Браславском районе сельчанин, требуя деньги на алкоголь, угрожал ножом 5-летнему сыну знакомого, сообщил корреспонденту БелТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В милицию обратился житель Друи. Он рассказал, что его сыну угрожал ножом житель соседней деревни. Правоохранители выяснили, что в тот вечер мужчина шел с детьми в магазин и встретил компанию знакомых, которая предложила выпить. Они купили алкоголь и пошли к одному из них домой. Отец повел туда и детей. Когда спиртное закончилось, завязался спор, кто пойдет за ним. Мужчина ответил, что денег нет и начал одевать своих сына и дочку, чтобы уйти. В этот момент один из компании приставил к горлу мальчика нож, требуя деньги. Отец отдал все, что у него было с собой. Вернувшись домой, он позвонил в милицию.


На место приехала группа быстрого реагирования. Двоих мужчин задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК.


 
 
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В Браславском районе сельчанин, требуя деньги на алкоголь, угрожал ножом 5-летнему сыну знакомого, сообщил корреспонденту БелТА официальный представитель УВД...
 
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