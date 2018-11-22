В Витебской области алкоголик приставил к горлу ребенка нож, чтобы отобрать у отца деньги и продолжить пьянку

В милицию обратился житель Друи. Он рассказал, что его сыну угрожал ножом житель соседней деревни. Правоохранители выяснили, что в тот вечер мужчина шел с детьми в магазин и встретил компанию знакомых, которая предложила выпить. Они купили алкоголь и пошли к одному из них домой. Отец повел туда и детей. Когда спиртное закончилось, завязался спор, кто пойдет за ним. Мужчина ответил, что денег нет и начал одевать своих сына и дочку, чтобы уйти. В этот момент один из компании приставил к горлу мальчика нож, требуя деньги. Отец отдал все, что у него было с собой. Вернувшись домой, он позвонил в милицию.









На место приехала группа быстрого реагирования. Двоих мужчин задержали.





Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК.



