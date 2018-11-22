На открытии памятника на могиле Нила Гилевича в Минске собрались десятки людей

Радио «Свабода» . С цветами на кладбище пришли литераторы, политики, общественные деятели. Над могилой Гилевича развевались бело-красно-белые флаги, сообщает





Нил Гилевич родился 30 сентября 1931 г. Скончался на 85-м году жизни 29 марта 2016 г. Поэт, переводчик, автор десятков поэтических сборников, книг по литературоведению и фольклористике. Член Союза писателей с 1954 года. В 1985—1995 гг. являлся депутатом Верховного Совета БССР. Один из инициаторов принятия Закона о языках.

