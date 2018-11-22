|
Ли Харви Освальд. Минский след подозреваемого в убийстве Кеннеди
Эти выстрелы перевернут мир! Растерянность сменит ступор, за ними последуют страх и ужас от осознания случившегося. Пули, разбившие сердца миллионам, заставят содрогнуться всю Америку. 22 ноября 1963 года в Далласе произойдёт одно из самых громких, загадочных и дерзких преступлений новейшей истории. Его назовут убийством века. Спустя несколько часов подозреваемого в стрельбе задержит полиция. А имя Ли Харви Освальд прогремит на весь мир.
Ещё через сутки во время следственного эксперимента предполагаемого убийцу президента застрелят. Это фото облетит газеты, а расследование дела мгновенно засекретят. Освальд прослывет в умах заговорщиком, психом и шпионом! В причинах страшной трагедии обвинят самых близких, – те до конца дней будут вынуждены скрываться от назойливой прессы и чужих глаз.
Ли Харви Освальд провёл в Минске 2 года 3 месяца и 5 дней. Всё это время он вёл дневник. Некоторые выдержки из него мы покажем сегодня впервые.
В Москву Освальд прилетит зимой 1960 года. Переезд по туристической визе изрядно ограничивает не только срок пребывания, но и формально сковывает в правах: пересекать границы Страны Советов можно только с разрешения спецслужб. Несмотря ни на что, американец решается сыграть с советским правительством в русскую рулетку. Всего через пару недель, без стеснения, требует паспорт. И с ходу получает отказ. В отчаянии Освальд прямо в номере гостиницы пытается наложить на себя руки. Несостоявшегося самоубийцу мигом упекают в психбольницу. И пока врачи вправляют пациенту мозги, на самом верху размышляют: как поступить с интуристом. После долгих раздумий ему всё же разрешат остаться в СССР, но под присмотром. В ответ на долгожданное известие Освальд демонстративно рвёт американский паспорт, покупает чемодан, билет, получает 5 тысяч матпомощи от «Красного Креста» и едет в Минск. Почётная ссылка подальше от Первопрестольной.
Анна Климович, психоаналитик:
Из дневника Ли Харви Освальда:
Виктор Андрианов, доктор физико-математических наук, сосед супруги Ли Харви Освальда:
Утром на перрон минского железнодорожного вокзала ступила нога человека, которого спустя несколько лет назовут «далласским стрелком». Как и любой уважающий себя американец, Освальд понятия не имел, что это за Минск такой и где он расположен.
Из дневника Ли Харви Освальда:
Бывшего американского военного, очутившегося в СССР, хотя бы по соображениям безопасности не могли поселить в Москве или Ленинграде. Минск для этих целей подходил, как нельзя лучше: с одной стороны, это был большой город и столица союзной республики, где перебежчику можно было бы постараться обеспечить комфорт, показав все прелести коммунизма. С другой, здесь легко можно было организовать и контроль за так называемым подозрительным элементом.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Эрнст Титовец, профессор, доктор биологических наук, друг Ли Харви Освальда:
Заводские будни погружают Освальда в рутинный уклад советского производства. Коллеги вспоминают его, как человека робкого и замкнутого. И добавляют: проблема, возможно, крылась в языковом барьере.
Игорь Вержбалович, коллега Ли Харви Освальда по радиозаводу:
Галина Маковская, коллега Ли Харви Освальда по радиозаводу:
Это, впрочем, нисколько не помешает иностранцу пользоваться бешеной популярностью у женщин. За Освальдом в Минске закрепится слава ловеласа.
Он, уверяют близкие, не пропускает ни одной юбки, и одним внешним видом заставляет оборачиваться дам.
Инна Маркова, доцент МГЛУ, подруга Ли Харви Освальда:
Игорь Вержбалович:
Трудности перевода преследовали Освальда на каждом углу – языковой барьер давал о себе знать и на производстве, и за пределами заводской проходной.
Задушевные беседы по-английски были единственной отдушиной вдали от родных пенатов. Эрнст Титовец стал для Ли Харви и переводчиком, и другом, и братом.
Завсегдатаи общежития в Омском переулке производили впечатление на студенток.
Инна Маркова:
Эрнст Титовец:
Идейные коммунисты, которым заказан путь домой, дипломаты и зарубежные студенты – вот кто такие иностранцы в 60-ых в Минске. Туристов в те годы в белорусской столице не сыщешь днём с огнем. Зато имелась огромная жажда практики английского у местных студентов. Известие про появление падкого до встреч иностранца быстро разлетается по городу. В конце 1960 года на концерте в филармонии Освальд обзаводится новыми знакомствами.
Инна Маркова:
В ближний круг Освальда в эти годы попадает и Александр Зигер.
Тот в 30-ых годах эмигрировал в Аргентину, но после вернулся в Советский Союз. Он был начальником одного из отделов на радиозаводе, где работал Освальд. Глядя на бесшабашность парня, по-отечески предупреждает Освальда – тебе не место в Советском Союзе.
Из дневника Ли Харви Освальда.
Анна Климович:
Из дневника Ли Харви Освальда:
Галина Маковская:
Игорь Вержбалович:
«Из-под прилавка», «с чёрного хода», «по блату» – кодовые слова советских людей. Темпы роста ВВП, которые в 50-ые составляли, в среднем, 8% в год, в 60-ые упали до 5,5%. Поэтому теперь товары в Стране Советов распределяются избирательно. И если партийная элита ни в чём себе не отказывала, то простой народ роптал в очередях.
Вадим Гигин:
Из дневника Ли Харви Освальда:
Освальд получал, как партийный работник. И, по советским меркам, считался довольно обеспеченным человеком. К заводской зарплате в 700 дореформенных рублей, столько же, как беженцу, прилетало ещё и по линии Красного Креста! Втрое больше, чем средняя зарплата по стране. Но сорить деньгами не получалось.
Друзья, вместо восторгов и восхищений, всё чаще слышат ропот и брюзжание: «Не нравятся мне ваши магазины и бесит советский общепит».
Из дневника Ли Харви Освальда:
Эрнст Титовец:
В начале 1961 года Освальд окончательно разочаровывается в советском укладе и теперь ставит под сомнение всё то, чем недавно был окрылён.
Инна Маркова:
Анна Климович:
Кафе, кино, опера, посиделки с друзьями и танцы во Дворце профсоюзов. Изрядно приунывший от советских реалий и раздавленный неудачным романом, Освальд оживёт только после этой встречи. Весной 1961 он познакомится с женщиной, которая окончательно перевернёт его жизнь!
Ли Харви Освальд остается единственным официальным подозреваемым в убийстве президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. По закону США, умерший не может быть судим, однако по заключению комиссии Уоррена, он назван убийцей. Согласно её выводам, именно Освальд 22 ноября 1963 года за 5,6 секунды совершил сразу три выстрела в президентский кабриолет с шестого этажа склада в Далласе. Следователи утверждают: подозреваемый действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи. В результате покушения Кеннеди был убит, а ехавший с ним в той же машине губернатор Техаса Джон Коннолли – тяжело ранен.
Ли Харви Освальда арестовали за убийство полицейского – через 40 минут после стрельбы в Кеннеди. Подозреваемый отрицал причастность к обоим преступлениям, а два дня спустя во время перевода в окружную тюрьму был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби. Убийство попало в телерепортаж и было показано в прямом эфире.
Новости по теме
«Ленивый, вообще, был. Из носа ещё сопли пустит». Что рассказывают о Ли Харви Освальде коллеги по радиозаводу
«Наше дело было изготовить, не задавая вопросов «зачем» и «почему». Что сходило с конвейеров секретных заводов БССР?
‡агрузка...
Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей
Новости экономики за 23.11.2018
Петр Никитенко: Если мы хотим иметь устойчивую экономику, мы не должны жалеть зарплату предпринимателям
Какие статьи белорусского экспорта самые доходные?
Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси
Президент Беларуси: Ставлю задачу увеличить объёмы строительства жилья для многодетных
Александр Лукашенко негативно высказался о фактах перепродаж квартир в Минске
В Афганистане террорист привёл в действие бомбу на территории армейской базы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эти выстрелы перевернут мир! Растерянность сменит ступор, за ними последуют страх и ужас от осознания случившегося. Пули, разбившие сердца миллионам, заставят...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)