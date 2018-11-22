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«Ленивый, вообще, был. Из носа ещё сопли пустит». Что рассказывают о Ли Харви Освальде коллеги по радиозаводу
11 января 1960 года Ли Харви Освальд официально выходит на работу в Минске. Иностранца пристроили на радиозавод. Здесь он отработает два года.
Игорь Вержбалович, коллега Ли Харви Освальда по радиозаводу:
Чудаковатого американца определяют не куда-нибудь, а в опытный цех – слесарем.
Эрнст Титовец, профессор, доктор биологических наук, друг Ли Харви Освальда:
С первых дней коллеги засыпают Освальда вопросами. Он, кажется, впервые в жизни оказывается в центре неподдельного внимания и становится «суперзвездой».
Правда, на предложение властей выступить на митинге почему-то с ходу отвечает вежливым отказом.
Галина Маковская, коллега Ли Харви Освальда по радиозаводу:
Работа иностранцу досталась и впрямь непыльная, но несмотря на привилегии, особого усердия, со слов коллег, он никогда не проявлял.
Эрнст Титовец:
Галина Маковская:
Первые впечатления про работу Ли Харви Освальд запишет в дневник, в январе 1960 года.
Из воспоминаний Ли Харви Освальда:
Коллеги по цеху и тогда, и сейчас недоумевают – как иностранца, а тем более, американца, так спокойно устроили на работу, а тем более, такую! Что ни говори, а радиозавод по меркам тех лет – объект уж если не стратегический, то режимный точно.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Галина Маковская:
А спецслужбы, судя по всему, и впрямь слежку вели. Ни один шаг интуриста не оставался без внимания КГБ.
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«Ленивый, вообще, был. Из носа ещё сопли пустит». Что рассказывают о Ли Харви Освальде коллеги по радиозаводу
11 января 1960 года Ли Харви Освальд официально выходит на работу в Минске. Иностранца пристроили на радиозавод. Здесь он отработает два года. Игорь Вержбалович,...
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