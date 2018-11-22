Беларусь может стать местом проведения первых Всемирных туристических игр

Беларусь может принять первые Всемирные туристические игры, сообщили в пресс-службе Минспорта.

"Вполне вероятно, что Беларусь впервые станет хозяйкой Всемирных туристических игр. Об этом было сказано во время встречи заместителя министра спорта и туризма Республики Беларусь Александра Бараули с президентом Международной федерации спортивного туризма Алексеем Ярошевским", - говорится в сообщении.

Соревнований подобного рода и масштаба пока не проводилось, но как отметил А.Ярошевский, интерес к ним уже "громадный"

"Беларусь привлекательна по многим компонентам: удобное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, 30-дневный безвизовый режим для иностранцев, квалифицированные кадры (в том числе судейские). На съезде, который пройдет в Гродно, мы будем обсуждать эту тему и надеемся на поддержку коллег из других государств",- отметил он.

А.Барауля заверил, что Минспорта готово обсуждать подобного рода инициативы.

"Мы заинтересованы, чтобы количество занимающихся спортивным туризмом росло. Люди получают специальные навыки, которые позволяют им не только укреплять здоровье, вести активный образ жизни, открывать для себя новые страны, но также легче ориентироваться и в случае необходимости выживать в экстремальных условиях. Кроме того, те молодые люди, которые занимаются этим видом, получают прекрасную допризывную подготовку, им затем легче переносить нагрузки, связанные с прохождением военной службы",- подчеркнул он.

Как рассказал А.Ярошевский, во многих странах инструкторы спортивного туризма активно работают со спасательными службами, обучают их технике и тактики прохождения сложных маршрутов, отработке приемов страховки и взаимодействия.

Их навыки востребованы и среди экскурсоводов, которые водят туристические группы, "скажем, в горы, болота, труднодоступные места".

Лучшие команды смогут приехать в Беларусь, чтобы провести соревнования, а также обсудить профессиональные темы.

Предполагается, что в Играх будет участвовать порядка 2 тысяч человек.

Как сказали участники встречи, о сроках и формате проведения Игр пока говорить преждевременно.

Некоторые детали проекта будут обсуждаться в 24 ноября Гродно, где пройдет отчетно-выборный съезд МФСТ.

Спортивный туризм – вид спорта, в основе которого лежат соревнования по спортивным туристским походам, включающие преодоление категорированных препятствий в природной среде (перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и прочих) и туристско-прикладные многоборья (соревнования по технике вида туризма), проложенные на дистанциях в природной среде и на искусственном рельефе.